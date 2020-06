UFFICIALE – Mattia Ferrari coach della JB Monferrato

Novipiù JB Monferrato è lieta di comunicare il raggiungimento dell’accordo con Mattia Ferrari, che si è legato a Casale Monferrato con un accordo pluriennale.

BIOGRAFIA – Mattia Ferrari è nato a Milano il 3 aprile del 1975 dove ha il primo approccio con il basket nel San Pio X: qui crescerà sia come giocatore prima – agli ordini di Andrea Trinchieri – che come allenatore dopo, partendo dal Settore Giovanile e arrivando fino alla Serie C2. Prima di tornare al San Pio X come coach, Ferrari intraprende la stagione 1999/2000 come capo allenatore in Serie A2 Femminile a Ravenna; dal 2003 al 2006 Mattia ha allenato la formazione di Piacenza militante nel campionato regionale con una parentesi (2004/05) a Cislago. Nella stagione 2006/07 inizia la sua avventura in Serie B con il Basket Saronno, che continuerà anche dal 2008 al 2011 con il Basket Cecina; nel 2007/08 si trasferisce alla Virtus Bologna, in Serie A, come secondo assistente prima di Stefano Pillastrini, poi di Renato Pasquali, questa sarà l’occasione anche per prendere parte all’Eurolega e alla Finale di Coppa Italia. Dopo una breve parentesi con la Benacquista Latina, dal 2013 al 2018 siete sulla panchina dei Legnano Knights che porterà dalla Serie B alla Serie A2 e a due terzi posti in classifica e ad altrettante qualificazioni alla Coppa Italia. Nel 2018 si accorda con la Junior Casale, dove rimarrà fino alla conclusione prematura della stagione 2019/2020, concludendo i due anni con il 60.4% di vittorie in Regular Season.

Giacomo Carrera (General Manager JB Monferrato): “La scelta di Mattia Ferrari è stata fatta per avere una continuità tecnica qui a Casale Monferrato: Mattia ha sempre raggiunto gli obiettivi tecnici e di programmazione che gli sono stati richiesti e per queste ragioni non abbiamo avuto dubbi su chi fosse l’allenatore a cui affidaci per partire con il nuovo progetto della JB Monferrato. Stiamo allestendo insieme a lui una squadra che possa entusiasmare il pubblico e che fin da questa prima stagione abbia l’obiettivo di competere nei playoff e di porre le basi per esserlo sempre di più nei prossimi anni”

Mattia Ferrari (Allenatore JB Monferrato): “Sono una persona fortunata: allenare in una piazza come Casale Monferrato al cospetto di un progetto così serio e solido non può che rendermi orgoglioso e motivato. Ringrazio il presidente Zerbinati, l’amministratore delegato Vurchio, il dottor Repetto quale main sponsor e tutto il consiglio di amministrazione per la possibilità accordatami. Approfitto per rendere un pubblico omaggio al dottor Cerutti: i 2 anni sotto la sua guida mi hanno arricchito come persona ed allenatore. Ogni giorno di più mi sento orgogliosamente Casalese!”

FONTE: Area Comunicazione JB Monferrato