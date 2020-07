UFFICIALE – Mitja Nikolic torna a Treviglio

La Blu Basket 1971 è lieta di comunicare il ritorno a Treviglio dell’ala slovena Mitja Nikolic.

Nikolic, già in terra bergamasca nella stagione 2018/19 (prima come iniziale sostituto dell’infortunato Jamal Olasewere, poi come effettivo in roster e protagonista dell’indimenticabile finale di campionato), ha sottoscritto un contratto annuale. Con la squadra allenata da Vertemati ha collezionato 14.64 punti di media in regoular season e 13.21 nei playoff.

Nato a Postumia (Slovenia) il 24/02/1991. Dopo le giovanili con le canotte di Slovan Lubiana e Olimpija Lubiana, inizia la carriera da professionista in Slovenia allo Slovan. Successivamente firma per 4 anni allo Zlatorog Lasko, mentre nella stagione 2013/14 si accasa al Rogaska (11 punti, 5,4 rimbalzi e il 37% da tre). Nel 2014 si trasferisce in Repubblica Ceca allo Slavia Praga (16 pt/media). Torna in patria in maglia Olimpija Lubiana, con la quale partecipa all’Adriatic League e all’Eurocup.

Prima dell’esperienza trevigliese, in Italia Nikolic aveva calcato il parquet della A2 con la gloriosa maglia della Fortitudo Bologna (10 partite, 24.5 minuti con 7.7 punti di media, 4.8 rimbalzi e 1.5 assist, con un high di 14 punti in 32′ nella vittoria della Effe a Ferrara) e quella di Casale Monferrato (31 punti tot. – 2,8 a gara). Il 29enne sloveno, a gennaio 2020, è stato tesserato da Roseto, dove ha disputato 9 partite con una media di 13.44 punti.

“Sono molto felice perché ritorno in quella che considero la mia seconda casa. Sono contento di riabbracciare la città e i tifosi. E’ stata una scelta molto semplice, sono sempre rimasto in contatto con coach Vertemati e quando mi ha chiamato io ho risposto immediatamente. Affronteremo una stagione sicuramente diversa dalle altre, dopo il lungo stop a causa del Covid qualcosa cambierà per tutti. Il mio obiettivo è quello di disputare un ottima stagione e disputare i play off”.

