UFFICIALE – Napoli, il primo colpo è Pierpaolo Marini

La GeVi Napoli Basket comunica di aver acquisito i diritti sportivi per l’utilizzo di Pierpaolo Marini, esterno classe 1993 proveniente dalla Unieuro Forlì.

193 centimetri per 87 chili, ha mosso primi passi ad Asti, con la maglia della Virtus Roseto. A 16 anni ha esordito in C2, per poi passare ai Roseto Sharks e a seguire come under di Teramo in serie A. Agli Sharks, rivoluto da coach Trullo, ha conquistato in due anni un posto in quintetto, chiudendo la stagione 2015/16 con 11.2 punti, il 35% da 3 e 3.5 rimbalzi. L’anno seguente ha confermato il suo talento a Treviglio (A2 Ovest, 9.2 punti e 3.6 rimbalzi in regular season, 10.6 e 3.4 in cinque partite di playoff), prima di approdare a Jesi raggiungendo da assoluto protagonista i playoff: 14.4 punti di media, 6.5 rimbalzi con il 44% da 2 e il 35% da 3 in 33.5 minuti. L’approdo a Forlì rappresenta uno step importante nella sua carriera per l’inserimento in un roster che ha lottato per il vertice nei due anni della sua militanza. Oltre 15 punti di media tra campionato e playoff nella prima stagione, poco meno nell’ultima annata, viaggiando sempre sui 4 rimbalzi catturati a partita e servendo circa 3 assist. Un talento puro, insomma, premiato anche dal CT Sacchetti che lo ha convocato per il raduno della Nazionale sperimentale nello scorso anno.

Questo il primo messaggio da giocatore azzurro di Pierpaolo Marini ai suoi nuovi tifosi: “Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura con voi, non vedo l’ora di scendere in campo e vi prometto che ce la metterò tutta partita dopo partita. Sono sicuro che con il vostro calore mi riuscirò a sentirmi a casa. Ringrazio la società e l’allenatore per la fiducia che mi hanno dato, cercherò di fare il meglio per ripagarla sul campo. Ammetto di non vedere l’ora di mangiare anche una bella pizza napoletana. Un abbraccio a tutti, ci vediamo presto”.

FONTE: Area Comunicazione Napoli Basket