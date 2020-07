UFFICIALE – Napoli, un altro botto: firmato Andrea Zerini

La GeVi Napoli Basket comunica di aver acquisito i diritti sportivi per l’utilizzo di Andrea Zerini ala/centro classe 1988 proveniente dalla Leonessa Brescia.

Andrea Zerini (205 cm) nasce cestisticamente nelle giovanili della Olimpia Legnaia Firenze, dove esordisce in prima squadra giocando 19 partite in Serie B d’Eccellenza nella stagione 2005-06. Disputa poi tre campionati in Serie B2 a Castelfiorentino.

A 21 anni firma per il Ruvo di Puglia Basket, dove disputa due campionati di Serie A Dilettanti collezionando circa 9 punti di media a partita, il 55% nel tiro da due e il 31% nel tiro da tre. Nella stagione 2010-2011 risulta esser il miglior stoppatore e l’ottavo miglior rimbalzista del campionato, contribuendo così a portare Ruvo di Puglia alla semifinale promozione.

Nella stagione 2011-12 firma un contratto con il Basket Brindisi, con cui ha conquistato la promozione in Serie A1.

Nella stagione 2012-13, e fino al 2016, ha continuato a giocare per il Basket Brindisi contribuendo a mantenere la sua squadra in massima serie, e rivestendo il ruolo di capitano nella sua ultima stagione.

Il 20 giugno 2016 viene ufficializzato il passaggio alla Scandone Avellino venendo confermato anche per la stagione seguente . Nel giugno 2018 si accasa al Basket Brescia Leonessa dove gioca le sue due ultime stagioni.

FONTE: Uff. Comunicazione Napoli Basket