UFFICIALE – Nell’area della JB Monferrato c’è Gora Camara

Novipiù JB Monferrato è orgogliosa di comunicare il raggiunto accordo con la Virtus Segafredo Bologna per il prestito dell’atleta Gora Camara, centro classe 2001 di 212 cm.

BIOGRAFIA – Gora si avvicina al basket nel 2015 nel suo Senegal, grazie alla DBA Academy di Dakar. In quel contesto viene notato dagli scout della Virtus Bologna, che lo convincono a firmare per il prestigioso club bianconero nella stagione 2017/2018 per iniziare il suo percorso di formazione italiana. Altezza, forza fisica, freschezza atletica e una grande voglia di investire nel lavoro sono elementi che lo hanno caratterizzato nella sua giovanissima carriera.

La sua definitiva consacrazione a livello internazionale è avvenuta negli ultimi giorni di dicembre 2018, quando con i bianconeri ha preso parte alla tappa di Valencia dell’adidas Next Gen Tournament, la competizione giovanile di Euroleague Basketball, guadagnandosi la finale, un posto nel quintetto ideale e anche il titolo di MVP di una rassegna chiusa con delle medie di 12.3 punti, 15.5 rimbalzi e 24 di valutazione, con degli high di 15 punti, 26 rimbalzi e 39 di valutazione nella gara contro il Movistar Estudiantes Madrid. Camara ha giocato la scorsa stagione in prestito alla Junior Casale, disputando il suo primo vero campionato tra i senior: dopo un primo periodo di ambientamento, il giovane centro conquista sempre più fiducia chiudendo la stagione regolare con 5.3 punti e 5.5 rimbalzi di media (high di 12 punti nella vittoria contro Treviglio e high di 11 rimbalzi nel Derby contro la Bertram Tortona) con il 65% da due punti.



Giacomo Carrera (General Manager JB Monferrato): “Sono molto contento che Gora abbia deciso di rimanere a Casale. La sua decisione è la dimostrazione che è stato fatto un ottimo lavoro nella passata stagione da parte di Mattia e del suo staff per far crescere un giocatore dal potenziale enorme e questo ci è stato riconosciuto sia da Gora e il suo agente Tomaso Comellini e da un club prestigioso come la Virtus Bologna, che ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità a concretizzare l’operazione in prestito. Gora sta già lavorando con il coach e sono sicuro che in questa stagione ci farà vedere ancora enormi miglioramenti anche con un ruolo di maggiori responsabilità.”

Gora Camara (Centro JB Monferrato): “Oggi è un giorno molto importante per la mia carriera. Questo sarà il mio ultimo anno di formazione e dovevo a me stesso di fare una scelta importante per quello che sarà il futuro del mio percorso. Ringrazio anche tutte le squadre che si sono interessate a me.

Ho deciso di continuare il mio progetto di crescita con la JB Monferrato e coach Mattia Ferrari, mi sono trovato bene con lui e voglio finire ciò che abbiamo iniziato, e se possibile fare ancora meglio dello scorso campionato. Ringrazio tantissimo il club, dai dirigenti, agli allenatori, ai fantastici tifosi che spero di rivedere presto al PalaFerraris.

Ringrazio i miei agenti di Sigmasports e Mouhamed Sène della DBA Academy per aver lavorato tanto per rendere possibile tutto questo. Poi, ovviamente, ringrazio tantissimo la mia famiglia che non ha mai smesso di sostenermi a livello mentale durante questa pandemia che è stata difficile per tutti. Un pensiero particolare per mia madre, non potrò mai ringraziarla abbastanza.”

Il video di presentazione