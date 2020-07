UFFICIALE – Orlandina Basket e Simone Bellan ancora insieme

Orlandina Basket comunica di aver confermato, per la stagione 2020/21, l’atleta classe 1996 Simone Bellan, che vestirà la casacca biancoazzurra per il terzo anno consecutivo.

L’ala originaria di Gorizia, nelle due stagioni precedenti in Sicilia ha elevato il suo livello di gioco, divenendo un beniamino del pubblico di Capo d’Orlando. Per lui, specialista difensivo, 6.5 punti e 4 rimbalzi di media durante la stagione 2018/19, con un incremento nei playoff a 7.33 punti con il 48% da tre punti e la ciliegina dei 16 punti in gara 2 di finale contro Treviso.

Lo scorso anno Simone, reduce da un infortunio che gli ha fatto saltare tutto il precampionato, ha fornito comunque ottime prestazioni, chiudendo con 7 punti di media in 20 partite giocate, oltre al solito furore agonistico che lo ha sempre contraddistinto sul parquet.

«Sono contentissimo – dichiara coach Marco Sodini – del fatto che Simone Bellan possa proseguire il suo percorso cestistico insieme a noi. Credo che soltanto gli infortuni lo scorso anno ne abbiano limitato la crescita e se l’avessimo avuto completamente efficiente anche i risultati della squadra sarebbero stati migliori.

Credo che lui incarni perfettamente i valori che vogliamo trasmettere come Orlandina, la sua volontà di combattere, competere sempre, ma anche migliorarsi.

Sarà uno dei cardini. Ovviamente gli chiederemo di accrescere la sua maturità, al fine di diventare un esempio di quello che vogliamo a livello di continuità, risultati, persone, giocatori.»

FONTE: Uff. Comunicazione Orlandina Baske