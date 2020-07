UFFICIALE – Pistoia, arriva Mitchell Poletti

Il Pistoia Basket 2000 è lieto di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’atleta Mitchell Poletti. L’esperto lungo lombardo, reduce dall’avventura con la Scaligera Basket Verona, ha firmato un contratto annuale con opzione sul secondo. Si tratta del primo rinforzo sotto le plance biancorosse per la stagione 2020-21.

Nato a Milano il 23 gennaio 1988, ala/centro di 205 cm per 104 kg, Poletti si forma nel settore giovanile di Casalpusterlengo ed entra in pianta stabile nel giro delle Nazionali giovanili, conquistando la medaglia di bronzo all’Europeo under 18 di Serbia e Montenegro. Nel corso della sua carriera accumula grande esperienza in Serie A2, difendendo i colori di Sassari, Forlì, Brindisi, Capo d’Orlando, Imola, Casalpusterlengo, Latina ed Eurobasket Roma. Nel 2017 approda a Verona, dove rimarrà fino al termine della scorsa stagione con in mezzo una parentesi in Toscana con la maglia della Mens Sana Siena. In gialloblù raggiunge due volte i playoff, guadagnandosi la fascia di capitano per poi condurre i suoi fino al terzo posto nell’ultimo campionato, totalizzando al momento dello stop 9.2 punti, 5.1 rimbalzi e 1 assist di media a partita.

Questo il commento di coach Michele Carrea: “Poletti è un giocatore che in questa categoria non ha bisogno di presentazioni. Ho avuto l’occasione di lavorarci insieme nel mio ultimo anno a Casalpusterlengo e rispecchia perfettamente quello che cercavamo a livello tecnico, ovvero un’atleta di qualità in grado di occupare gli spot 4 e 5, che conoscesse profondamente il gioco e che fosse in grado di coinvolgere tutta la squadra. In questo lui è un maestro, la sua intelligenza dentro e fuori dal campo sarà importante. In più ha un vissuto in A2 con pochi eguali. Siamo sintonizzati sulle aspettative per la prossima stagione, lui ha grande fame di risultati positivi e sono contento che abbia sposato il nostro progetto”.

Queste le prime parole in biancorosso di Mitchell Poletti: “Sono davvero felice di approdare a Pistoia. Da avversario ricordo una piazza molto calda e appassionata, tutti me ne hanno parlato bene: cercavo un tipo di esperienza come questa e arrivo con grandi motivazioni. Inoltre conosco bene coach Carrea, già in altre occasioni sono andato vicino a giocare per lui e quando mi ha presentato il progetto ho avuto pochi dubbi. È una persona chiara e con tante idee, che ha sempre saputo migliorare le sue squadre e i suoi giocatori durante la stagione. Mi ha chiesto di essere importante nel gruppo che verrà, portando esperienza, leadership positiva e ovviamente le mie qualità tecniche. Quella di Verona è stata un’avventura che porterò sempre nel cuore, in gialloblù ho dato tutto e adesso sono pronto a fare altrettanto per il Pistoia Basket”.

FONTE: Uff. Stampa A.S. Pistoia Basket 2000