UFFICIALE – Pistoia chiude il roster con Dario Zucca

Il Pistoia Basket è lieto di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’atleta Dario Zucca. Il lungo sardo, reduce dall’esperienza a Rieti, ha firmato un contratto annuale. Con il suo arrivo, il roster del sodalizio del presidente Massimo Capecchi (al quale vanno i più sentiti auguri di buon compleanno da parte di tutte le componenti del club) in vista della prossima stagione di Serie A2 è completo.

Nato di Cagliari il 17 febbraio 1996, ala/centro di 203 cm per 100 kg, Zucca cresce nel vivaio della Reyer Venezia. Stabilmente nel giro delle selezioni giovanili azzurre, con la maglia oro-granata debutta in Serie A a soli 18 anni. Nel 2015-16 comincia la sua vera e propria carriera da senior con la maglia di Valsesia, in serie B. La positiva annata d’esordio tra i grandi gli vale la chiamata di Chieti dal piano di sopra. Il suo impatto nel campionato di Serie A2 va crescendo nel corso delle stagioni, sia in termini di minutaggio che di rendimento. Dopo Chieti veste la maglia di Montegranaro, poi l’exploit con Bergamo (dove raggiunge la semifinale playoff con con 5.2 punti e 2.4 rimbalzi in 13′ di media di utilizzo) e infine l’avventura interrotta anticipatamente con Rieti, con la squadra che al momento dello stop occupava il quarto posto del girone Ovest.

Questo il commento dell’allenatore Michele Carrea: “Siamo molto contenti di aver completato il roster con un lungo che, per struttura fisica e caratteristiche in campo, risponde esattamente al profilo che stavamo cercando per completare il pacchetto lunghi. Zucca ha esperienza in categoria e l’ambizione di ritagliarsi uno spazio sempre maggiore. Abbiamo condiviso gli obiettivi individuali e collettivi, seppur non giovanissimo è un giocatore con ampi margini di miglioramento e mi fa piacere che sia entrato a far parte del nostro progetto tecnico”.

Queste le prime parole in biancorosso di Dario Zucca: “Sono molto carico, per me è stato un grande piacere ricevere la chiamata di Pistoia. Ho parlato a lungo con il coach, mi segue dalle giovanili e finalmente c’è stata l’opportunità di lavorare insieme. Spero di ripagare la fiducia. Credo di potermi integrare bene con i lunghi a livello tecnico, per il resto conosco un po’ tutti gli altri giocatori e sono convinto che faremo bene. Pistoia è una piazza importante, immagino che nell’ambiente ci sia un po’ di delusione ma sono sicuro che riusciremo a riaccendere l’entusiasmo. Al pubblico posso dire che daremo il sangue ogni domenica: vedranno una squadra battagliera che s’impegnerà sempre al massimo”.

Uff stampa Pistoia Basket 2000