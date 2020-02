La Npc Rieti pallacanestro comunica di aver risolto in maniera consensuale il contratto con l’atleta Elijah Brown. La Zeus Energy Group Rieti ringrazia Elijah per l’apporto dato in stagione e gli augura le migliori fortune personali e professionali.

FONTE: Ufficio Stampa e Relazioni Esterne NPC Rieti Pallacanestro