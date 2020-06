UFFICIALE – Scafati, il terzo innesto è Antonino Sabatino

La Givova Scafati informa di aver messo sotto contratto, per le stagioni agonistiche 2020/2021 e 2021/2022, il giovane Antonino Sabatino, che sarà uno degli under al servizio di coach Alex Finelli e del suo staff per il prossimo campionato di serie A2. Classe 2000, casertano di origine, la guardia di 180 cm ha mosso i suoi primi passi nel mondo della pallacanestro con il San Michele Maddaloni, prima di affermarsi (stagione 2018/2019) con la Scandone Avellino, sia tra i senior, essendo parte in pianta stabile del roster della serie A (per lui trenta minuti sul parquet, con 15 punti totali realizzati ed un high di 6 punti in 9’ contro Trento), sia nel gruppo under 20, con cui ha preso parte al torneo Next Generation insieme ai parietà delle altre società di massima serie, il cui epilogo a Firenze in occasione delle finali di Coppa Italia 2019, lo ha visto uscire dal campo in doppia cifra, sia per i punti realizzati che per la valutazione finale. Durante la stagione appena conclusa ha militato prima in serie B (girone A) con il Basket Cecina, collezionando 5,6 punti di media in 10 gare giocate con un minutaggio medio di circa 19’, e poi in serie A2 (girone ovest) con l’Eurobasket Roma, chiudendo con 3,77 punti di media in 13 gare giocate con un minutaggio di circa 15’.

FONTE: Uff. Stampa Basket Scafati 1969