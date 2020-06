La Givova Scafati rende noto di aver rescisso i contratti che legavano la società agli atleti Marco Contento e Nikola Markovic.

La dirigenza gialloblù ringrazia i due giocatori per il lavoro espletato, per l’impegno profuso in campo con professionalità e dedizione, ed augura ad entrambi le migliori soddisfazioni personali e professionali, porgendo loro un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della propria carriera.

FONTE: Uff. Stampa Basket Scafati 1969