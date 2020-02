La GeVi Napoli Basket comunica di aver rescisso consensualmente il rapporto contrattuale con Stefano Spizzichini.

La società ringrazia Spizzichini per l’impegno profuso in questa stagione con la maglia azzurra, augurandogli le migliori fortune sportive per il prosieguo della carriera professionistica.

FONTE: Uff. Comunicazione Napoli Basket