UFFICIALE – Tavernelli rimane a Tortona: accordo prolungato fino al 2022

Bertram Yachts Derthona comunica di avere trovato l’accordo per il prolungamento dell’atleta Riccardo Tavernelli, che indosserà la maglia bianconera fino al 2022.

Arrivato a Tortona nell’estate 2019, Tavernelli è stato tra i protagonisti della conquista della Supercoppa LNP 2019 Old Wild West, arrivata in seguito alla vittoria in finale per 84-81 contro la Reale Mutua Torino al termine di un percorso fatto di sei successi in altrettanti incontri. Nella manifestazione Tavernelli ha messo a segno 8.2 punti e 4 assist a partita.

Riccardo ha poi indossato la canotta numero 8 in quattordici occasioni (sei vittorie) nel Girone Ovest del campionato di Serie A2 Old Wild West chiudendo a 7 punti e 3.9 assist di media in 25 minuti di utilizzo a gara.

Ora si appresta a cominciare la seconda stagione consecutiva con la maglia della Bertram Yachts Derthona.

ʺHo sposato il progetto di Tortona lo scorso anno credendo nelle ambizioni della società – le parole di Riccardo Tavernelli, playmaker bianconero – e quando mi è stato proposto di continuare e prolungare ho accettato subito venendo incontro alle esigenze della società e trovando un nuovo accordo. Il prossimo anno servirà fare un campionato di livello, viste le ambizioni della società. Personalmente mi sono trovato bene in città e in questo periodo ho avuto modo di conoscere e rafforzare il rapporto con i tifosi e le personeʺ.

FONTE: Uff. Stampa Derthona Basket Tortona