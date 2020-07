UFFICIALE – Torino, altro rinnovo: resta anche Franko Bushati

La Reale Mutua Basket Torino è soddisfatta di comunicare l’accordo per la stagione 2020/2021 con Franko Bushati, l’esperto giocatore italo-albanese si è unito alla compagine gialloblu a gennaio, dando un prezioso contributo nella conquista del primo posto nel girone Ovest.

Il play-guardia classe 1985 è arrivato sotto la mole in un momento difficile per gli infortuni, mettendo le sue qualità e la sua esperienza vincente al servizio di coach Cavina e della squadra. Decisivo nel derby con Derthona, è stato elemento fondamentale in campo e fuori nel momento decisivo della stagione. Ora la Reale Mutua Basket Torino potrà contare fin dall’inzio sulle sue qualità.

