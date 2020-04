UFFICIALE – Tortona, accordo con coach Ramondino fino al 2022

Bertram Yachts Derthona è felice di comunicare di avere raggiunto un nuovo accordo contrattuale con Marco Ramondino, capo allenatore della prima squadra, relativamente alla chiusura della stagione in corso e alle prossime due in cui il coach guiderà i ragazzi bianconeri.

Arrivato a Tortona nell’ottobre del 2018, Ramondino ha saputo fin da subito conquistare la fiducia della società e ha portato la squadra, sotto la sua guida, a cogliere il successo nella Supercoppa LNP 2019 Old Wild West al termine di un percorso che ha visto i Leoni essere l’unica squadra del campionato di Serie A2 Old Wild West imbattuta nella manifestazione.

In un momento difficile per il paese e, in particolare per il territorio tortonese, a causa del propagarsi dell’emergenza epidemiologica del Covid-19, il coach si è mostrato comprensivo riguardo la situazione attuale e disponibile a dialogare e a comprendere le esigenze della società anche nell’ottica dello sviluppo del progetto tecnico che lo vedrà coinvolto in prima persona nelle prossime stagioni.

Il Club desidera ringraziare Marco Ramondino per l’importante passo compiuto e per il senso di responsabilità dimostrato in un frangente difficile per tutti.

FONTE: Uff. Stampa Derthona Basket Tortona