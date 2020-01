UFFICIALE – Tortona annuncia anche Luca Severini

Bertram Yachts Derthona comunica con soddisfazione di avere raggiunto un accordo biennale con Luca Severini, ala grande classe ’96 che ha iniziato la stagione a Treviso.

LA CARRIERA – Nato il 20 giugno 1996 a Loreto (AN), Severini cresce nel settore giovanile della Virtus Siena prima di passare a Pistoia, squadra con cui nel 2015 raggiunge le Finali Nazionali DNG, venendo inserito nel miglior quintetto grazie ai 16 punti e 8.9 rimbalzi di media che ha fatto registrare nella manifestazione. Esordisce in Serie A con la maglia della formazione toscana nello stesso anno, prima di trasferirsi a Casale Monferrato.

In Piemonte rimane dal 2016 al 2018 nella squadra allenata da Marco Ramondino, che ora Luca ritrova a Tortona, contribuendo al raggiungimento di importanti risultati tra cui la finale playoff promozione del 2018 persa per mano di Trieste poi promossa in Serie A. Dopo avere fatto ritorno a Pistoia, a inizio 2019 Severini accetta la corte di Treviso, con cui conquista la vittoria in Coppa Italia di A2 in seguito alla vittoria in finale contro la Fortitudo Bologna e, successivamente, la promozione in Serie A al termine della serie di finale vinta per 3-0 contro Capo d’Orlando.

Luca è rimasto in Veneto, dove nelle gare disputate nella prima parte dell’annata ha fatto registrare 2.7 punti di media.

Severini, con la maglia della Nazionale italiana, ha disputato gli Europei Under 18 nel 2014 (in Turchia), che assicurarono all’Italbasket la qualificazione ai Mondiali Under 19 dell’anno successivo. Il giocatore classe ’96 ha giocato anche gli Europei Under 20 nel 2016, manifestazione che si è svolta in Repubblica Ceca. Ora Luca arriva alla Bertram Yachts Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

ʺSiamo felici di avere con noi un giocatore come Luca Severini e, al tempo stesso, orgogliosi che un giocatore così richiesto sul mercato abbia scelto il nostro progetto. Ringrazio lui, la società Treviso Basket e il suo agente Gianluca Duri per averci dato l’opportunità di portare a termine un’operazione che – commenta Marco Picchi, Amministratore Delegato di Bertram Yachts Derthona – migliora il nostro roster nel presente e ci rende più competitivi anche in chiave futura. Il ringraziamento più grande va, naturalmente, al Dottor Gavio e ai soci della società che ci hanno permesso di operare in questa fase del mercato per elevare il tasso fisico e tecnico della squadra. Ci eravamo ripromessi di muoverci solo per giocatori che avrebbero potuto garantire un reale upgrade alla squadra e siamo quindi molto soddisfatti degli obiettivi che abbiamo raggiunto. In attesa che il campo, come sempre, dia il suo responsoʺ.

ʺSono molto contento di arrivare a Tortona – le prime parole di Luca Severini – che è una squadra ambiziosa. Ho l’opportunità di lavorare nuovamente con Marco Ramondino, con cui mi sono trovato bene nei due anni trascorsi insieme. Poi conosco anche Sanders, Martini, Di Matteo e Mazzoncini, per cui ritengo che per me sarà facile ambientarmi in questa nuova avventuraʺ.

Luca Severini ha firmato oggi la rescissione consensuale del suo contratto con la De’ Longhi Treviso Basket e continuerà la sua stagione in Serie A2 con il Derthona Basket.

La società trevigiana desidera ringraziare di cuore Luca Severini per la sua serietà, il costante impegno e l’apporto alla causa del club in questo anno trascorso a Treviso.

Luca resterà per sempre nella storia di TVB per aver fatto parte del gruppo che ha riportato la scorsa stagione il basket trevigiano nella massima serie e anche in questa stagione, pur con poco spazio in campo, si è confermato un grande professionista non facendo mai mancare il suo impegno totale in allenamento in gara.

In bocca al lupo a Luca Severini per la sua nuova avventura con la maglia di Derthona Basket!

Ecco le sue parole di commiato prima di lasciare Treviso: “Quando sono arrivato a Treviso mi sono trovato subito benissimo sia con la società che con la squadra. L’anno scorso è stata una stagione incredibile, iniziata con la vittoria della Coppa Italia e conclusa con la conquista della promozione dopo i playoff. Purtroppo la mia esperienza qui non è finita come speravo, ma porterò sempre con me tanti bellissimi ricordi. Prima di salutare tutti ci tengo a ringraziare la società, i compagni di squadra, lo staff e tutti i tifosi.

Fonte: i due uffici stampa