UFFICIALE – Tortona firma Alessandro Morgillo

Pesaro, Verona e ora Tortona. Queste le tappe più significative della carriera di Alessandro Morgillo, centro che indosserà la casacca bianconera in questa sua nuova avventura.

LA CARRIERA – Nato a Napoli il 5 dicembre 1999, Morgillo muove i primi passi nella sua città natale, disputando il primo campionato senior nella stagione 2016/17 con la Megaride Basket Napoli, formazione militante nel campionato di Serie C Silver. L’anno successivo si trasferisce alla VL Pesaro con cui debutta in Serie A e raggiunge le Finali Nazionali Under 20 Eccellenza: in questa manifestazione il cammino dei marchigiani si interrompe ai quarti contro la Virtus Bologna, poi battuta da Treviso nella finale Scudetto. Contestualmente, Morgillo matura una importante esperienza con la maglia della Bramante Pesaro, in Serie C.

Nel 2018/19 scende in campo in due occasioni con la VL in Serie A e indossa la casacca di Senigallia, in Serie B, dove fa registrare 6.6 punti e 3.6 rimbalzi di media a gara nelle ventotto gare disputate. All’inizio del 2019/20 si trasferisce a Verona, nel Girone Est di Serie A2 Old Wild West, giocando quasi 8 minuti a gara nelle nove occasioni in cui scende in campo. Il 25 febbraio Alessandro diventa un nuovo giocatore della Virtus Arechi Salerno, senza mai debuttare a causa dello stop ai campionati.

Morgillo vanta alcune importanti esperienze anche con la maglia dell’Italbasket: nel 2015 ha preso parte all’EYOF (European Youth Olympic Festival) con la Nazionale Under 16 guidata in quella occasione da coach Marco Ramondino, che ora ritroverà a Tortona, mentre con la Nazionale Under 18 ha disputato il Torneo Internazionale di Campobasso nel luglio 2017, in preparazione all’Europeo di categoria disputato a Bratislava nello stesso anno. Ora arriva alla Bertram Yachts Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

ʺNella costruzione della squadra che affronterà la prossima stagione – le parole di Vittorio Perticarini, Direttore Sportivo di Bertram Yachts Derthona – riteniamo Alessandro il profilo ideale per completare il nostro reparto lunghi. Si tratta di un giocatore giovane, ma che vanta già importanti esperienze, sia a livello giovanile con la VL Pesaro, sia a livello senior con le maglie di Senigallia e Verona, dove ha fatto il proprio debutto in Serie A2. Nel percorso di crescita che vogliamo continuare a compiere, crediamo di potere aiutare Morgillo a esplorare ulteriormente il suo potenziale in un campionato competitivo come quello che ci attende il prossimo annoʺ.

