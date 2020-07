Bertram Yachts Derthona comunica di avere interrotto consensulamente in data odierna il rapporto con l’atleta Matteo Martini, guardia classe ’92.

Il Club desidera ringraziare Matteo Martini per il grande impegno profuso, per avere onorato al meglio il ruolo di capitano nella stagione 19/20 e per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale.

FONTE: Ufficio Comunicazione Derthona Basket