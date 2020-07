UFFICIALE – Trapani ingaggia il giovane Erkmaa

La Pallacanestro Trapani è lieta di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’atleta estone di formazione italiana Hugo Erkmaa. In grado di giocare sia da playmaker che da guardia, il cestista ventunenne di 193 cm per 89 kg ha disputato la scorsa stagione a Napoli e sarà uno degli under della formazione granata.

Queste le prime parole di Hugo Erkmaa dopo l’ufficialità del suo nuovo accordo con la società del Presidente Pietro Basciano: “Iniziare un nuovo capitolo della mia vita mi da grande carica. Sono a disposizione del coach e sono sicuro che arriverò in una squadra forte che saprà dire la sua durante la prossima stagione”.

In merito all’ingaggio di Erkmaa l’amministratore delegato Nicolò Basciano ha dichiarato quanto segue: “L’obbligo dei 3 under nel roster ci imponeva di trovare un giocatore come Hugo, giovane ma con già tanta esperienza. E’ un ragazzo fisicamente molto strutturato con un’ottima visione di gioco”.

LA SCHEDA

Nato in Estonia a Väike-Maarja il 26 marzo 1999, è un playmaker eclettico che ama fare correre la squadra.

Alto 193 cm, ha mosso i suoi primi passi nel mondo della pallacanestro in Estonia. Nel 2015 la Mens Sana Siena vede in lui un grande prospetto e lo parta in Toscana dove Hugo resta fino al 2018 completando il suo percorso di formazione italiana.

Nel 2018/19 Hugo Erkmaa va a giocare a Napoli in Serie B ed in Campania vince il campionato giocando 15 minuti a partita e realizzando 4 punti, 3 rimbalzi e 2 assist.

Nel 2019/20 inizia la stagione in Serie B alla Scandone Avellino dove, in 8 presenze, realizza quasi 11 punti di media. A metà stagione, prima della sospensione del campionato, viene richiamato da Napoli dove gioca 9 partite rimanendo in campo per 9 minuti e realizzando 2 punti, 1.5 rimbalzi e 1 assist

