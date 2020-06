UFFICIALE – Trapani, rinnovo biennale per coach Daniele Parente

La Pallacanestro Trapani è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con coach Daniele Parente per la guida tecnica della prima squadra. L’allenatore ha firmato un contratto biennale.

Questo il commento dell’amministratore delegato Nicolò Basciano: “Daniele è un allenatore che ha dimostrato ancora una volta carattere e personalità, affrontando senza paura la categoria. Per noi è parte della famiglia granata e le sue qualità morali e tecniche, unitamente al gran lavoro che svolge durante la settimana e alla capacità di far esprimere al meglio i propri giocatori, ne fanno una garanzia. Si tratta di un tassello importante e vogliamo dare continuità a quanto di buono fatto gli anni passati”.

Cosi coach Daniele Parente: “Sono contento di proseguire il mio percorso insieme alla Pallacanestro Trapani. Mi sento di ringraziare il presidente e l’amministratore delegato Nicolò Basciano per la fiducia e la stima accordatami. Sappiamo che sarà un anno particolare e, da parte di tutti, serviranno ancor più spirito e voglia di sacrificio. A tutti noi è stato chiesto uno sforzo in più ma personalmente non ho avuto dubbi o tentennamenti. Saranno tante le difficoltà che dovremo superare ma abbiamo altresì la consapevolezza che le affronteremo dando il meglio di noi stessi”.

La Scheda

Nell’estate del 2014, dopo una fiorente carriera da giocatore, arriva la chiamata della Pallacanestro Trapani del presidente Pietro Basciano che gli offre la possibilità di allenare alcune squadre del settore giovanile granata.

Nella stagione 2017/18 coach Ducarello lo vuole al suo fianco come primo assistente ma, nel mese di marzo, dopo l’esonero dello stesso coach Ducarello, la società decide di affidargli il ruolo di capo allenatore fino al termine della stagione sportiva, conclusasi con la conquista del sesto posto in regular season e dei playoff (sconfitta 3-1 nella serie contro Treviso).

Nella stagione 2018/19, confermato alla guida tecnica, conquista l’ultimo posto utile per l’accesso ai playoff dove i granata usciranno al primo turno ma a testa altissima contro la De Longhi Treviso (serie 3-2).

La stagione 2019/20, conclusasi anzitempo per l’emergenza covid-19, vede i granata capaci di classificarsi al quinto posto.

FONTE: Uff. Stampa Pall. Trapani