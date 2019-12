UFFICIALE – Treviglio chiude l’anno firmando l’ex Cantù Corban Collins

La Blu Basket Treviglio è lieta di annunciare l’accordo con il cestista Corban Collins.

Guardia statunitense di 190 cm, per 86 kg, nato ad High Point (Carolina) nel 1994, Collins arriva a Treviglio dopo aver disputato la prima parte di stagione in A1 con la canotta dell’Acqua San Bernardo Cantù, con la quale ha collezionato 11 presenze con 6.8 punti di media in 21 minuti di utilizzo.

Collins inizia la sua carriera collegiale nel 2012 alla Louisiana State University, per poi trasferirsi prima alla Morehead State, ed infine alla University of Alabama.

Nel 2017 approda in Europa dove esordisce nel campionato tedesco con il Kirchem; la stagione successiva è protagonista del campionato svedese dove, con la divisa del Lulea, termina al secondo posto nella classifica marcatori.

Il giocatore sarà immediatamente a disposizione di coach Adriano Vertemati ed indosserà la canotta numero 3.

SCHEDA

Nome: Corban Collins

Naz. di Nascita: USA

Naz. Sportiva: USA

Citta di Nascita: High Point

Maglia n°: 3

Ruolo: Guardia

Altezza: 190 cm

Data di Nascita: 21/07/1994

Peso: 86 kg

FONTE: Uff. Stampa Blu Basket Treviglio 1971