UFFICIALE – Treviglio, l’erede di Vertemati è Devis Cagnardi

La Blu Basket Treviglio comunica di aver raggiunto un accordo con l’allenatore Devis Cagnardi cui verrà affidata la guida tecnica della prima squadra.

Cagnardi, nato a Pisogne nel 1976, è reduce dall’ottima stagione sulla panchina della Moncada Agrigento con la quale ha ottenuto 18 vittorie e 10 sconfitte, sino all’interruzione del campionato.

Nella sua carriera ha allenato dal 2006 al 2010 le giovanili della Pallacanestro Reggiana, società nella quale è stato successivamente promosso nel ruolo di vice allenatore, sino a diventarne l’head coach nella stagione 18/19.

Queste le prime parole del nuovo coach : “Sono molto felice e soddisfatto di essere il Coach della BluBasket Treviglio. Ringrazio il DS Massimo Gritti e il GM Euclide Insogna, unitamente a tutta la dirigenza, per la fiducia che da subito mi hanno dimostrato.

Arrivo con orgoglio e determinazione in un club solido e di tradizione che saprà supportarmi al meglio. Non vedo l’ora di conoscere lo staff e di iniziare a lavorare sulla nuova stagione, con l’auspicio di ritrovarci al più presto in un Pala Facchetti gremito e appassionato!”

FONTE: Uff. Stampa Blu Basket Treviglio 1971