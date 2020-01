La Blu Basket Treviglio comunica di aver risolto il contratto in essere con l’atleta bulgaro Pavlin Ivanov.

La società, ringraziando l’atleta per la professionalità e l’impegno profuso in questi mesi, augura ad Ivanov le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

Uff stampa Blu Basket Treviglio