UFFICIALE – Treviglio, secondo colpo di mercato: arriva Simone Pepe

La Blu Basket Treviglio comunica l’arrivo di Simone Pepe. La guardia pescarese ha siglato oggi un contratto biennale che lo legherà alla Blu Basket per le prossime due stagioni.

Pepe, classe ’93, 185 cm, negli ultimi tre anni ha indossato la canotta della Moncada Agrigento, diretta avversaria di Treviglio.

Simone, nel triennio siciliano, ha viaggiato con medie lusinghiere (11,73 pt nel 18/19,12.33 nel 17/18) , fino ai 14 punti di media gara, col 34% dalla lunga distanza, dell’ultimo campionato.

In precedenza, per il talentuoso tiratore, solo presenze nella “sua” Amatori Pescara, dove ha militato per ben 10 anni nelle minors. Nell’ultimo anno abruzzese ha totalizzato 20,6 punti di media, tirando con il 47,5 % da due ed il 33,3 % da tre.

“Devo essere sincero, appena ho saputo dell’interessamento da parte di Treviglio e dopo aver parlato con il coach Vertemati non ho avuto alcuna esitazione. Sono convinto che sia la destinazione più appropriata, il progetto mi ha subito entusiasmato. Sono carico e ho tanta voglia di iniziare. L’obbiettivo per la prossima stagione è vincere quante più partite possibili.

A Treviglio ho giocato spesso da avversario trovando sempre una cornice di pubblico numerosa, un altro dettaglio non di poco contro per accettare immediatamente la Blu Basket. Ci vediamo presto al PalaFacchetti. Un saluto a tutti i nostri tifosi!”

FONTE: Uff. Stampa Blu Basket Treviglio 1971