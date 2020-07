UFFICIALE – Wheatle non si muove da Pistoia

Il Pistoia Basket 2000 è lieto di comunicare di aver prolungato l’accordo in essere con l’atleta Carl Anton Delroy Wheatle. L’ala inglese di formazione italiana ha firmato un contratto biennale con opzione sul terzo anno: un’altra conferma importante per dare sostanza alla ripartenza biancorossa.

Questo il commento dell’allenatore Michele Carrea: “Sono felice di poter confermare un giocatore che è sempre utile avere in squadra, sia per la sua duttilità tattica sia per la fisicità che mette in campo. Ha avuto un buon impatto in Serie A e potrà essere ancora più determinante in A2. È un atleta che conosco bene e che può dare molto, facendo tante cose che si vedono e altrettante che non si vedono. Inoltre ha ancora margini di crescita che vogliamo esplorare, complice la sua grande disponibilità. La sua conferma contribuisce a rafforzare l’identità di una squadra che lavorerà per migliorarsi durante tutta la stagione”.

Così Carl Wheatle: “Ho deciso di rimanere a Pistoia perché qui mi sono sentito subito a casa, per non parlare della grande fiducia che c’è nei miei confronti e dell’ottimo rapporto con la società. La scorsa stagione abbiamo fatto un gran lavoro di squadra: personalmente ho avuto alti e bassi, ma complessivamente sono cresciuto e migliorato. Nel prossimo campionato so che mi aspettano più responsabilità: dovrò essere importante per questo club, mettendo in campo tutte le mie qualità per aiutare la squadra a raggiungere la vittoria. Sono felice di poter giocare di nuovo con Saccaggi e ovviamente anche con capitan Della Rosa. Ai tifosi dico che sarà una squadra con tanta fame: vogliamo vincere più partite possibili”.

Nato a Lambeth, Londra, il 24 marzo 1998, Carl Wheatle è un’ala piccola di 2 metri per 88 kg. Sbarca nel settore giovanile di Biella nel 2013, rendendosi protagonista di un entusiasmante percorso di crescita che lo porta a diventare nel giro di poco tempo uno dei punti di riferimento della prima squadra. Nella sua terza stagione in Serie A2, con i galloni di Capitano, mette insieme prestazioni e numeri importanti, tanto da guadagnarsi la chiamata di Carrea e Sambugaro nella nuova avventura a Pistoia. In biancorosso fa registrare 3.2 punti e 2.9 rimbalzi in 17,7 minuti di utilizzo di media all’esordio in LBA, unitamente a tanto lavoro sporco che non fa statistica ma che spesso è risultato decisivo.

Ufficio Stampa Pistoia Basket 2000