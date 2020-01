Verona scatenata: ai dettagli con Bobby Jones, nel mirino anche Loschi e Parrillo

Colpo di scena in casa Tezenis. Verona è pronta a dare una svolta decisa alla propria stagione ed è ormai prossima ad annunciare la firma di Bobby Jones, prelevandolo da Roseto. La formazione scaligera verserà nelle casse degli abruzzesi un buyout necessario per liberare l’ex giocatore del Kunamoto Volters. Per Jones va così in archivio l’esperienza con gli Sharks con con 17 punti e 8 rimbalzi nelle 5 gare disputate e prenderà il posto di Jermaine Love. Non finisce qui il mercato, con la società al lavoro per trovare il sostituto di Severini: i nomi caldi sono quelli di Loschi e Parrillo, con una delle due trattative che potrebbe decollare già nelle prossime ore.