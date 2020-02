A Latina scrimmage tra Benacquista e Virtus Roma

Nel pomeriggio di oggi, sul parquet del PalaBianchini, è arrivata la formazione capitolina della Virtus Roma, restituendo la visita fatta dai nerazzurri la scorsa settimana al Tellene, per disputare un altro scrimmage a porte chiuse con la Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

Lo scrimmage, senza punteggio, si è svolto su quattro tempi da 10 minuti ognuno.

E’ stato un allenamento estremamente importante per Capitan Raucci e compagni che hanno potuto mantenere il ritmo partita, visto il blocco del campionato disposto dalla Federazione in considerazione dell’emergenza legata al “Corona Virus”.

Per lo staff tecnico della Benacquista è stato, inoltre, una buona opportunità per continuare l’inserimento di Gaines e per testare in partita anche il neo giocatore nerazzurro Gabriele Benetti (ex virtussino).

La squadra continuerà ad allenarsi anche nei prossimi giorni, in attesa di conoscere eventuali decisioni sui tempi di ripresa del campionato, cercando di lavorare per migliorare alcuni aspetti e prepararsi al meglio per le restanti sfide in programma.

