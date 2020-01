A2 Old Wild West – Tutto sul match tra Napoli e Scafati

Girone Ovest

Anticipo del venerdì sera nel girone Ovest di Serie A2 Old Wild West, derby campano tra Napoli e Scafati, in diretta su Sportitalia.

Venerdì 10 gennaio, ore 20.30

Napoli: GeVi-Givova Scafati

Novipiù Casale Monferrato 22, Edilnol Biella 22, MRinnovabili Agrigento 20, Reale Mutua Torino 20, Bertram Tortona 18, BCC Treviglio 18, Zeus Energy Group Rieti 16, Givova Scafati 16, 2B Control Trapani 16, Benacquista Assicurazioni Latina 16, GeVi Napoli 14, Eurobasket Roma 10, Orlandina Basket Capo d’Orlando 10, Bergamo 6

NAPOLI-SCAFATI IN DIRETTA SU SPORTITALIA

Sportitalia (visibile sul canale 60 del digitale terrestre) trasmette in esclusiva e in chiaro le partite dei gironi Est ed Ovest. Per l'anticipo della 17^ giornata, quarta di ritorno, nel girone Ovest diretta del derby campano tra GeVi Napoli e Givova Scafati, venerdì 10 gennaio alle 20.30 dal PalaBarbuto di Napoli.

GEVI NAPOLI – GIVOVA SCAFATI

Dove: PalaBarbuto, Napoli

Quando: venerdì 10 gennaio, 20.30

Arbitri: E. Bartoli, Rudellat, Yang Yao

Andata: 84-82

In diretta tv su Sportitalia (canale 60 digitale terrestre)

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/2QG8Q7P

QUI NAPOLI

Daniele Sandri (giocatore) – “Arriviamo a questa gara con una forza diversa. La sconfitta a Casale ci ha dato degli insegnamenti importanti e ci ha indicato che bisogna mantenere la nostra aggressività difensiva per tutta la partita, un aspetto che ci rende veramente competitivi con tutti. Si parte da qui, cercando di sfruttare al massimo l’energia che ci trasmetterà il nostro pubblico. Mi aspetto una partita molto sentita da entrambe le squadre perché si tratta di un derby. Affrontiamo un roster completo che si è anche rinforzato ultimamente ed ha allungato le rotazioni. Il girone di ritorno dovrà rappresentare un rilancio per il club che rappresentiamo. Napoli è una società che ha grosse ambizioni e proprio per questo bisogna cercare di mantenere la giusta serenità per il raggiungimento degli obiettivi prefissati a lungo termine”.

Note – Terrence Roderick, dopo l’infortunio alla schiena patito a Casale Monferrato, sta facendo terapie in questi giorni. Il suo utilizzo contro Scafati sarà deciso a ridosso della gara. In settimana ha fatto ritorno alla GeVi Hugo Erkmaa, play estone classe ’99 di 193 cm, proveniente da Avellino (Serie B). Per lui è un ritorno in azzurro dopo la stagione scorsa in Serie B.

durante la gara sarà possibile seguire la diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Napoli Basket grazie ad aggiornamenti, commenti, interviste ed approfondimenti live.

QUI SCAFATI

Giovanni Perdichizzi (capo allenatore) – “Siamo reduci da un buon momento di forma e vogliamo proseguire sulla medesima strada anche contro Napoli, consapevoli che troveremo di fronte una squadra che ha una difesa molto aggressiva, contro la quale dovremo farci trovare pronti a gestire il ritmo partita. I derby hanno sempre un gusto ed un carattere particolare, sono quelle partite colorite che tutti vorrebbero sempre giocare, perché sono molto sentite dall’ambiente e dalle rispettive tifoserie. Affronteremo una squadra con gerarchie molto ben delineate, che vedono in Roderick e Sherrod due americani importanti per questo campionato, ma non sono da meno i vari Monaldi, Chessa, Spizzichini, Sandri, a cui recentemente si è aggiunto Mastellari; senza dimenticare Guarino, che dalla panchina fornisce minuti di qualità ed esperienza. Napoli vuole risalire la classifica come noi, per cui dovremo prestare massima attenzione in campo e confermare l’equilibrio e la quadratura che, rispetto alla gara di andata, abbiamo trovato con gli innesti di Stephens e Portannese”.

Marco Portannese (giocatore, guardia) – “Veniamo da quattro vittorie nelle ultime cinque partite e stiamo trovando la giusta chimica di squadra. Disponiamo di un organico profondo, con giocatori di categoria e di talento, che sanno far male quando partono da una difesa forte e accorta. A Napoli ci attenderà un derby che non vediamo l’ora di disputare, una gara tosta ed intensa, dove anche il campo e le rispettive tifoserie giocheranno un ruolo basilare. Con l’arrivo di coach Sacripanti, organizzatore e mente dei napoletani, la formazione biancoazzurra ha cambiato completamente volto. Poi ci sono i due statunitensi, atleti di grande talento che in Serie A2 hanno già disputato stagioni importanti. Stesso dicasi per altri atleti partenopei, come il tiratore Chessa, un giocatore completo come Sandri e l’esperto Guarino. Vogliamo la vittoria per raggiungere quanto prima la parte alta della classifica ed accedere ai playoff”.

Note – Roster al completo, assente solo Contento. Due gli ex della partita, entrambi tesserati della Ge.Vi. Napoli: il centro Brandon Sherrod e l’ala grande Stefano Spizzichini, entrambi a Scafati, in Serie A2, nella stagione agonistica 2017/2018, proprio con in panchina coach Giovanni Perdichizzi.

Sarà inoltre possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e gli altri canali social (Instagram, Telegram e Twitter). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di martedì (ore 20:45) e di mercoledì (ore 15:00).