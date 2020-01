A2 Old Wild West – Tutto sulla 17^ giornata del girone Ovest

Girone Ovest

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West

CALENDARIO

Dopo l’anticipo del venerdì tra Napoli e Scafati, la 17^ giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Ovest prosegue con altre sei gare tra sabato 11 e domenica 12 gennaio.

Tutto sull’anticipo di venerdì Napoli-Scafati -> http://bit.ly/2TaArQ8

Sabato 11 gennaio, ore 18.00

Bergamo: Bergamo-Benacquista Assicurazioni Latina

Domenica 12 gennaio, ore 17.00

Rieti: Zeus Energy Group-Orlandina Basket Capo d’Orlando

Domenica 12 gennaio, ore 18.00

Porto Empedocle: MRinnovabili Agrigento-BCC Treviglio

Torino: Reale Mutua-Bertram Tortona

Trapani: 2B Control-Eurobasket Roma

Biella: Edilnol-Novipiù Casale Monferrato

CLASSIFICA

Novipiù Casale Monferrato 22, Edilnol Biella 22, MRinnovabili Agrigento 20, Reale Mutua Torino 20, Bertram Tortona 18, BCC Treviglio 18, Zeus Energy Group Rieti 16, Givova Scafati 16, 2B Control Trapani 16, Benacquista Assicurazioni Latina 16, GeVi Napoli 14, Eurobasket Roma 10, Orlandina Basket Capo d’Orlando 10, Bergamo 6

LE PARTITE

BERGAMO – BENACQUISTA LATINA

Dove: PalaAgnelli, Bergamo

Quando: sabato 11 gennaio, 18.00

Arbitri: Wassermann, Tarascio, Mottola

Andata: 64-66

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/2t7HLRI

QUI BERGAMO

Marco Calvani (allenatore) – “Mancano dieci gare alla fine della prima fase, per cui dobbiamo capitalizzare ogni partita. Vogliamo essere concreti a partire dalla sfida con Latina, per arrivare alla fase ad orologio con una classifica congrua ai nostri obiettivi. Latina è una squadra esperta, atletica con l’aggiunta di Moore; Gramenzi ha a disposizione un ventaglio ampio di soluzioni. Noi abbiamo la necessità di avere il roster al completo, e come al solito dobbiamo contare sulla performance di tutti quanti, stranieri in testa, per fare risultato”.

Cosimo Costi (giocatore) – “Latina viene da una vittoria in casa contro la capolista Biella e ciò avrà dato morale ed energia a tutto l’ambiente. Dal canto nostro vogliamo replicare ciò che è stato fatto bene contro Tortona ed in buona parte quello fatto a Roma”.

Note – Non sarà della partita Omar Dieng, ancora alle prese con un infortunio alla caviglia destra. Un ex della gara: Giovanni Allodi, per tre stagioni a Latina, dal 2016 al 2019.

Media – Diretta prevista su LNP PASS, aggiornamenti sulle pagine Facebook (@bergamobasket2014), Instagram (@bergamo_basket_2014) e Twitter (@BergamoBasket) di Bergamo.

QUI LATINA

Andrea Ancellotti (giocatore) – “Vincere la partita in casa con Biella, la scorsa domenica, è stato davvero un toccasana. Una buona ripartenza per rialzarci dopo le 5 cinque sconfitte di fila che ci hanno fatto sentire un po’ frustati, ma mai demoralizzati e sicuramente sempre supportati dal nostro pubblico. Del resto, non dobbiamo dimenticare che nella prima parte del campionato ci stavamo giocando la vetta della classifica e questo è un dato che ha sicuramente valore. Con Biella non abbiamo giocato benissimo, ma la cosa determinante era conquistare i due punti, era una vittoria che serviva. Ora ci attende una trasferta delicata, che sarà la prima di 3 partite in una settimana. Bergamo ci ha messo in difficoltà già quando è venuta a giocare a Latina, adesso affrontarla in casa loro, dove hanno dimostrato di essere forti anche con compagini del calibro di Tortona, non sarà certo semplice. Dovremo stare molto attenti, tenendo anche in considerazione che i nostri avversari avranno un nuovo americano, che è un ottimo giocatore. Si prospetta sicuramente una partita avvincente: se per Bergamo i 2 punti in palio sono fondamentali in chiave salvezza, considerando l’attuale posizione in classifica, per noi sono altrettanto importanti per proseguire il trend positivo. Ovviamente nessuna delle due formazioni lascerà niente al caso e non mollerà fino alla fine del match”.

Note – Roster al completo. Ex dell’incontro Giovanni Allodi, nella passata stagione in maglia nerazzurra.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, su LNP PASS. Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della società.

ZEUS ENERGY GROUP RIETI – ORLANDINA CAPO D’ORLANDO

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 12 gennaio, 17.00

Arbitri: Pierantozzi, Martellosio, Miniati

Andata: 73-75

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/36MIl6k

QUI RIETI

Andrea Ruggieri (assistente allenatore) – “Capo d’Orlando da quando al completo è una squadra che ha prodotto un buon periodo dimostrando di poter essere competitiva. Con l’arrivo di Laganà, uno dei migliori realizzatori del team, Kinsey che ha ritrovato una fantastica forma fisica (giocatore di un livello altissimo), Johnson ‘solito’ dalla prima di campionato, arrivano solo buone conferme. Noi siamo pronti per affrontare questa sfida nonostante gli ultimi cambiamenti”.

Anthony Raffa (giocatore) – “Sono molto contento di tornare in Italia, dove ho giocato le mie due ultime stagioni. Sono entusiasta di far parte di una squadra come Rieti, per il grande team che lo compone e per il supporto rinomato dei suoi tifosi. Spero vivamente di essere d’aiuto al gruppo portando la mia esperienza e fare qualsiasi cosa per aiutare la squadra a vincere il più possibile”.

Note – In settimana la Zeus Energy Group ha ingaggiato fino al termine della stagione l’atleta italo-americano Anthony Raffa. Classe 1989, play-guardia, Raffa vanta già una buona esperienza in Italia avendo vestito negli ultimi anni le casacche di Virtus Roma, Orzinuovi e, da ultima, quella dei Legnano Knights. Ad inizio della presente stagione ha militato nella massima serie francese con Le Portel, con cui ha disputato solo 4 partite a circa 8 punti di media. Non sarà disponibile Andrea Pastore, che ha riportato una lesione muscolare di primo/secondo grado del flessore della coscia destra con lieve versamento.

Media – Diretta streaming su LNP PASS.

QUI CAPO D’ORLANDO

Marco Sodini (allenatore) – “Dopo la partita con Trapani è necessario rialzarsi immediatamente. Dare il segnale che sia stato solo un incidente di percorso e che la prestazione è stata incontrollabile, ma che ciò non deve più ripetersi. Affrontiamo la partita di Rieti dopo una settimana complicata dal punto di vista della gestione degli infortuni, ma consapevoli che sarà una battaglia. Incontreremo una squadra che ha appena inserito un nuovo giocatore in organico e che in casa propria ha un’aggressività, un’energia che per essere contrastate richiamano a quello che è successo nella partita di Torino. Dobbiamo essere consistenti e provare a farci forza del lavoro che si fa in palestra per ritornare ad essere competitivi immediatamente. La società lo esige, i nostri tifosi lo esigono, noi stessi lo esigiamo”.

Note – Assente Matteo Laganà.

Media – Diretta su LNP PASS e su Antenna del Mediterraneo (Canale 14 DT Sicilia).

MRINNOVABILI AGRIGENTO – BCC TREVIGLIO

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 12 gennaio, 18.00

Arbitri: Tirozzi, Puccini, Marzulli

Andata: 75-84

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/2Nbjz7U

QUI AGRIGENTO

Devis Cagnardi (allenatore) – “Quella che ci aspetta contro Treviglio è una gara ad alto impatto fisico, dove il riuscire a colmare il gap di peso e centimetri che ci vede inferiori agli avversari è un obiettivo primario. Come sempre punteremo sulla grande motivazione che un gruppo come il nostro non può assolutamente permettersi di smarrire e sul nostro pubblico al quale chiediamo uno sforzo importante, l’ennesimo in un momento delicato della stagione”.

Giovanni De Nicolao (giocatore, playmaker) – “Sarà una partita tosta. Treviglio sta giocando molto bene, sta facendo un gran campionato. Loro sono molto ambiziosi, proprio come noi. All’andata non è stata una bella partita, abbiamo perso davvero male contro Treviglio. Questa gara per noi è fondamentale. È stata una settimana intensa, stiamo cercando di dare il massimo e di riscattare anche la brutta sconfitta rimediata a Scafati. PalaMoncada? Giocare questa partita in casa è importante, abbiamo un’energia diversa. Il pubblico ci aiuta davvero tanto”.

Note – Tutti disponibili.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. La partita sarà racconta sui canali social della Fortitudo Agrigento: Instagram (Fortitudo.Agrigento), Facebook (Fortitudo Agrigento) e Twitter (@FortitudoAg).

QUI TREVIGLIO

Adriano Vertemati (coach) – “Servirà grande forza mentale perchè dal punto di vista tattico la partita è semplice, in quanto sono chiari i loro punti di forza. In casa loro hanno un’energia eccezionale e fanno scelte difensive aggressive ed efficaci: sarà fondamentale fare bene dal punto di vista tecnico. Sarà importante avere un attacco preciso, controllare le palle perse. Se riusciremo a fare questo, allora saremo in grado di togliere loro una parte importante del loro gioco”.

Jacopo Borra (giocatore, centro) – “Dobbiamo recuperare la condizione fisica ottimale. Stiamo migliorando, dobbiamo inserire un nuovo giocatore e siamo pronti per riscattarci. Agrigento sarà un altro grande test su un campo caldo, non facile. Loro in casa hanno praticamente vinto sempre e noi siamo consapevoli che servirà una prova sopra i nostri standard, sono quelle partite che testano la crescita mentale della squadra”.

Note – Tutti disponibili i giocatori di coach Vertemati.

Media – “Orabasket” passa dalla tv al web, grazie alla creazione della Blu Tv. In onda, indicativamente, il lunedì sera alle ore 21.00 sul canale Youtube “Blu Basket 1971”, raggiungibile anche dal sito www.blubasket.it. Parziali e aggiornamenti su Facebook ed Instagram. La sfida sarà visibile in streaming su LNP PASS (il link diretto è http://bit.ly/378uqHl), l’offerta a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro per seguire in diretta dai palasport di tutta Italia il campionato di Serie A2 Old Wild West. Chi non si fosse ancora abbonato, potrà farlo on line. Aggiornamenti sul mondo Blu Basket, visitando i social ufficiali (sito: www.blubasket.it, Facebook: Blu Basket 1971 Treviglio, Twitter: @Blubasket_T, Instagram: blubasket_treviglio, Blu TV – Youtube: Blu Basket 1971).

REALE MUTUA TORINO – BERTRAM TORTONA

Dove: Pala Gianni Asti, Torino

Quando: domenica 12 gennaio, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Valzani, De Biase

Andata: 80-69

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/2NbjqkS

QUI TORINO

Demis Cavina (allenatore) – “Nelle ultime gare le nostre percentuali di tiro non sono state eccelse ma, specialmente nell’ultima, siamo riusciti ad attaccare con veloci transizioni partendo da buone difese. Il miglioramento della nostra continuità difensiva sarà il primo obiettivo in questo periodo, in attesa di ritrovare feeling con il canestro mantenendo alta la nostra fiducia e la voglia di continuare a crescere”.

Franko Bushati (giocatore) – “Domenica ci aspetta una partita importante, perchè è un derby, perchè è contro Derthona. Una squadra che in estate è stata costruita per essere ai vertici di questo campionato. Noi dobbiamo dare continuità all’ottima prova di Treviglio, dove contro un’ottima squadra abbiamo imposto il nostro gioco. Stiamo lavorando bene e personalmente mi sto inserendo benissimo, dobbiamo continuare su questa strada”.

Note – Il derby sarà preceduto da una partita tra le squadre esordienti della PMS e della Bertram Derthona, che al momento della presentazione scenderanno in campo con i giocatori delle due squadre. La giornata coinciderà con il “VIASAT DAY”, una domenica in compagnia del nostro Gold Sponsor e insostituibile compagno di viaggio, che impreziosirà ulteriormente l’evento con attività per tutti i tifosi.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Copertura della gara su tutti i canali social della Reale Mutua Basket Torino (Instagram, Facebook, Twitter e Telegram).

QUI TORTONA

Marco Ramondino (capo allenatore) – “Contro Rieti c’è stata un’ottima risposta della squadra dopo la partita di Bergamo: non ci aspettiamo che sia qualcosa di definitivo in quanto cerchiamo sempre conferme e miglioramenti. Abbiamo avuto una buona continuità sui due lati del campo; allo stesso tempo c’è la consapevolezza che esistono dei margini di crescita dati dalla possibilità di limitare le palle perse e migliorare l’esecuzione e la comunicazione difensiva. Ora affrontiamo Torino, che ha grande qualità e una fisicità di livello superiore, oltre a una pericolosità offensiva diffusa sia nei giocatori perimetrali sia negli interni. Con questa grande distribuzione di responsabilità è difficile individuare nel roster solo uno o due punti di forza. Da parte nostra servirà portare al massimo livello possibile, forse mai raggiunto quest’anno, la nostra fisicità per reggere la loro forza d’urto; in attacco dovremo mantenere la lucidità nelle scelte per muovere la palla contro la loro difesa”.

Andrea Casella (giocatore) – “La vittoria contro Rieti ci lascia fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi, in quanto abbiamo condotto la partita nei ritmi e nel gioco, in attacco e in difesa, trovando una buona distribuzione di punti e iniziative su tutta la squadra. Da qui dobbiamo ripartire nella sfida a Torino, una formazione che ha nella fisicità, nell’atletismo e nell’intensità che mette in campo i suoi punti di forza: noi dovremo cercare di pareggiare la loro intensità, provando a dettare i ritmi della partita e resistendo ai loro break per giocarci la gara negli ultimi minuti”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/), servizio in streaming su abbonamento. Gli aggiornamenti live sull’andamento della gara saranno pubblicati sul sito www.derthonabasket.it e sui canali social del Derthona Basket (Facebook: Derthona Basket, Twitter: @derthonabasket, Instagram: @derthonabasket).

2B CONTROL TRAPANI – EUROBASKET ROMA

Dove: PalaConad, Trapani

Quando: domenica 12 gennaio, 18.00

Arbitri: Nuara, Saraceni, Capurro

Andata: 84-65

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/2QFqJUd

QUI TRAPANI

Fabrizio Canella (assistant coach) – “Abbiamo necessità di dare continuità a queste due vittorie e di allontanarci dalle ultime posizioni in classifica. L’Eurobasket è una squadra completamente nuova rispetto all’andata, hanno inserito dei giocatori importanti e di esperienza e vogliono invertire il trend negativo del girone di andata. Da parte nostra non sappiamo se potremo contare su Goins ma in ogni caso saremo chiamati a disputare una partita molto intensa”.

Gabriele Spizzichini (giocatore) – “La vittoria nel derby ci ha dato grande entusiasmo. Abbiamo allontanato le zone calde della classifica ma la partita di domenica è altrettanto importante poichè con una vittoria potremo guardare la classifica con rinnovato entusiasmo. Loro sono una squadra in forma che coi nuovi acquisti potrà fare bene. Da parte nostra ci stiamo allenando bene e daremo il massimo per regalare una vittoria ai nostri tifosi”.

Note – Goins ancora in dubbio. Amici ha vestito la maglia granata fino a dicembre. Viglianisi è un ex.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Radio Cuore Trapani (89.6-89-9 Mhz) e www.trapanisi.it. Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter https://twitter.com/PallacanestroTP. Differita dell’incontro su Telesud Trapani (provincia di Trapani e parte di quelle di Palermo e Agrigento, canale 118 digitale terrestre) il martedì alle ore 20.30.

QUI EUROBASKET ROMA

Damiano Pilot (assistant coach) – “Veniamo dalla vittoria contro Bergamo che per noi era fondamentale e ci ha dato sicuramente morale ma ci ha lasciato spunti su cui lavorare. Il prossimo avversario, Trapani, è una squadra guidata da uno dei migliori americani della Serie A2 e da un nucleo di giocatori di ottimo livello, il margine d’errore sarà bassissimo perché siamo entrambi alla ricerca di punti per svoltare la stagione, mi aspetto una partita dura, su un campo caldo, in cui l’approccio sarà fondamentale. Dovremo ripartire dagli ultimi minuti contro Bergamo, in cui abbiamo difeso con energia, esigendo da noi stessi che quello standard duri più a lungo possibile all’interno dei 40 minuti”.

Alessandro Amici (giocatore) – “Domenica sarà una partita molto importante per noi. Affrontiamo una squadra che nell’ ultimo periodo sta vincendo partite fornendo un buon livello di pallacanestro. Noi, dopo l’importante vittoria contro Bergamo, dobbiamo cercare di portare alla nostra classifica due punti ulteriori. Non sarà una partita facile, ma nelle ultime tre partite abbiamo dimostrato di poter giocare veramente contro chiunque, dunque andiamo a Trapani con buoni propositi per fare bene”.

Note – In settimana l’Eurobasket ha comunicaro la rescissione del contratto per la stagione 2019/2020 con l’atleta Federico Loschi.

Media – Diretta streaming su LNP PASS.

EDILNOL BIELLA – NOVIPIÙ CASALE MONFERRATO

Dove: Biella Forum, Biella

Quando: domenica 12 gennaio, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Caruso, Gonella

Andata: 65-74

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/2sSTWlz

QUI BIELLA

Carlo Finetti (assistant coach) – “Finalmente si torna a giocare in casa dopo due gare in trasferta su campi complicati come Agrigento e Latina che hanno portato a due sconfitte. Casale è una squadra esperta e molto profonda, con dieci giocatori che possono dare il loro contributo ogni domenica. Hanno due americani come Sims e Roberts che producono molti punti, inoltre sono la terza miglior compagine del girone Ovest per conclusioni dall’arco. Servirà una reazione dopo due ko consecutivi giocando una partita difensivamente importante, dove le caratteristiche dei singoli saranno decisive ai fini del risultato”.

Note – Roster al completo per coach Paolo Galbiati, ad eccezione del lungodegente Gianmarco Bertetti.

Media – Diretta su LNP PASS per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com).

QUI CASALE MONFERRATO

Mattia Ferrari (allenatore) – “Ci sono tutti gli ingredienti perché sia o una grande partita o una partita di tensione pazzesca. Biella è in alto in classifica dall’inizio e non ha mai avuto cali, ad eccezione di queste due ultime sconfitte consecutive, che però sono maturate su campi difficili. È una squadra che ha una grande fisicità ed ha in Saccaggi e Bortolani la miglior coppia italiana di esterni.”

Deshawn Sims (giocatore) – “Sarà bello tornare a Biella, so che ci saranno molti tifosi, dal momento che è un derby e non vedo l’ora di andare là per provare a vincere con la Junior. Sarà una partita ad alta intensità e ci sarà tantissima emozione da parte di entrambe le squadre. Sarà sicuramente una partita dura e divertente ed io non vedo l’ora di giocarla”.

Note – Tutto il roster è a disposizione di coach Mattia Ferrari.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/juniorcasale) che su quello Twitter (twitter.com/juniorcasale) di Junior Casale. La gara sarà in diretta streaming su LNP PASS e via radio su Radio Vand’A.