A2 Old Wild West – Tutto sulla 18^ giornata del girone Ovest

CALENDARIO

18^ giornata di Serie A2 Old Wild West, quinta di ritorno, con sei gare in programma mercoledì 15 gennaio. Giovedì 16 la sfida tra Treviglio e Scafati.

Mercoledì 15 gennaio, ore 20.00

Latina: Benacquista Assicurazioni-Zeus Energy Group Rieti

Cisterna di Latina: Eurobasket Roma-Reale Mutua Torino

Mercoledì 15 gennaio, ore 20.30

Voghera: Bertram Tortona-Edilnol Biella

Bergamo: Bergamo-Novipiù Casale Monferrato

Mercoledì 15 gennaio, ore 21.00

Capo d’Orlando: Orlandina Basket-GeVi Napoli

Trapani: 2B Control-MRinnovabili Agrigento

Giovedì 16 gennaio, ore 21.00

Treviglio: BCC-Givova Scafati

CLASSIFICA

Novipiù Casale Monferrato 24, MRinnovabili Agrigento 22, Edilnol Biella 22, Reale Mutua Torino 22, Bertram Tortona 18, Zeus Energy Group Rieti 18, Benacquista Assicurazioni Latina 18, 2B Control Trapani 18, BCC Treviglio 18, GeVi Napoli 16, Givova Scafati 16, Eurobasket Roma 10, Orlandina Basket Capo d’Orlando 10, Bergamo 6

LE PARTITE

BENACQUISTA LATINA – ZEUS ENERGY GROUP RIETI

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: mercoledì 15 gennaio, 20.00

Arbitri: Dionisi, Pellicani, Barbiero

Andata: 78-84

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/3abvkoC

QUI LATINA

Davide Raucci (giocatore, capitano) – “Probabilmente la sfida di mercoledì con Rieti è per noi la più importante dell’anno, vista la classifica attuale in cui le prime 4 formazioni iniziano a prendere un po’ il largo e a quota 18 punti siamo un gruppo nutrito di squadre. Con questo presupposto il derby con la Npc diventa un match fondamentale, sia perché conquistando i due punti in palio riusciremmo a rimanere agganciati alle prime 4 posizioni e, conseguentemente, restare nel gruppo delle prime 8. La partita sarà sicuramente intensa e molto fisica, come quella andata in scena al PalaSojourner nel girone d’andata, ma l’aspetto determinante sarà non avere cali di concentrazione, come accaduto sabato scorso nella parte finale della trasferta a Bergamo. Non possiamo assolutamente permetterci di approcciare la gara in modo molle, dovremo rimanere concentrati e carichi per tutti i 40 minuti, facendoci forza anche della presenza dei nostri tifosi, che siamo certi ci sosterranno, come sempre, costantemente. Rieti ha recentemente inserito Anthony Raffa, che è un giocatore esperto della categoria e che è sicuramente un valore aggiunto in una squadra già ben allestita, ma noi siamo preparati a tutto, non importa quale avversario ci troveremo di fronte da qui alla fine della stagione, faremo sempre tutto il possibile per giocare al meglio delle nostre possibilità”.

Note – Ex dell’incontro coach Franco Gramenzi, Dalton Pepper, Andrea Pastore e Marco Passera.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, su LNP PASS. Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della società.

QUI RIETI

Mario Cottignoli (vice allenatore) – “Latina è una squadra dall’indiscusso talento offensivo. Hanno grandissima qualità negli esterni dove Musso, Pepper e Bolpin sono giocatori in grado di creare sempre un tiro e sono molto pericolosi sui blocchi. In aggiunta l’energia difensiva e la capacità di correre il campo di Romeo e Cassese possono essere un fattore che dovremo essere bravi a contenere. In mezzo, tra lunghi ed esterni, hanno un giocatore di grandissima energia e utilità come Raucci, e possono contare su Moore e Ancellotti vicino a canestro, che credo non abbiano bisogno di presentazioni. Noi dobbiamo continuare il percorso di crescita di squadra che ovviamente passa anche dall’inserimento di Raffa nei meccanismi offensivi e difensivi. Siamo fiduciosi e consapevoli che servirà un inizio differente da quello dell’ultima trasferta di Tortona. Speriamo che i nostri tifosi ci seguano per darci un’ulteriore spinta”.

Marco Passera (giocatore) – “Latina per noi è una partita chiave, vogliamo tornare a vincere anche lontano dal PalaSojourner, anche per fare quel salto di qualità che ci aspettiamo. Dobbiamo essere solidi e concreti anche in trasferta e domani (mercoledì, ndr) è l’occasione giusta per iniziare a esserlo”.

Note – Ancora fuori per infortunio Andrea Pastore, che ha riportato una lesione muscolare di primo/secondo grado del flessore della coscia destra con lieve versamento.

Media – Diretta streaming su LNP PASS.

EUROBASKET ROMA – REALE MUTUA TORINO

Dove: Palasport “Città di Cisterna”, Cisterna di Latina (Lt)

Quando: mercoledì 15 gennaio, 20.00

Arbitri: Foti, Patti, Praticò

Andata: 83-85

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/35T4Yoj

QUI EUROBASKET ROMA

Umberto Zanchi (assistant coach) – “Torino sta dimostrando coi risultati del campo la qualità del proprio roster, ed ha inserito un giocatore di livello come Bushati che ha subito messo in mostra il suo talento nella vittoria contro Tortona. Noi abbiamo una grande voglia di riscattarci immediatamente dall’amara trasferta siciliana e faremo di tutto per ottenere i due punti”.

Eugenio Fanti (giocatore, capitano) – “Arrivati a questo punto della stagione ogni partita è determinante ed ogni punto lasciato può essere fatale. Non possiamo più fare errori e soprattutto non possiamo più permetterci di avere l’approccio sbagliato alla partita. Da oggi ogni partita dovrà essere affrontata come una finale dal primo all’ultimo minuto. Vogliamo dimostrare a tutti che non meritiamo di stare in zona playout. Basta parole, ora ci vogliono i fatti”.

Note – Biglietteria aperta dalle ore 19:00. Biglietti on line su liveticket.it.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta su LNP PASS.

QUI TORINO

Demis Cavina (allenatore) – “Nonostante la non facile situazione numerica in cui ci alleniamo e giochiamo, stiamo mantenendo una ottima intensità che sopperisce alle difficoltà tattiche. La chiave per noi è sempre quella: difendere per correre”.

Luca Campani (giocatore) – “Trasferta difficile contro una formazione che dall’arrivo di coach Maffezzoli ha cambiato passo, mettendoci enormemente in difficoltà nella gara di andata. Il derby ci deve dare ulteriore carica nel lavoro ed energia per affrontare questi impegni ravvicinati”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Copertura della gara su tutti i canali social della Reale Mutua Basket Torino (Instagram, Facebook, Twitter e Telegram)

BERTRAM TORTONA – EDILNOL BIELLA

Dove: PalaOltrepo’, Voghera (Pv)

Quando: mercoledì 15 gennaio, 20.30

Arbitri: Terranova, Salustri, Marota

Andata: 61-78

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/37364iN

QUI TORTONA

Marco Ramondino (capo allenatore) – “Le indicazioni arrivate dalla partita contro Torino sono state buone, il nostro compito ora è trovare continuità e cercare di migliorare altri aspetti. Ora affrontiamo Biella, che ha un potenziale fisico-atletico da categoria superiore e tanti giocatori in grado di creare dei vantaggi, oltre a lunghi capaci di aprire il campo. Si tratta di una squadra tendenzialmente molto efficace nelle situazioni di contropiede, transizione e quelle in cui i lunghi possono aprirsi per tirare o giocare in avvicinamento. Non è facile, in due giorni, impostare particolari accorgimenti strategici, per cui è chiaro che, nel corso della partita, la nostra capacità di lettura potrà fare la differenza”.

Edoardo Buffo (giocatore) – “La partita contro Torino ha richiesto un grande impegno sia tecnico sia di energie per provare a limitarli: abbiamo giocato alla pari per quaranta minuti senza però riuscire a conquistare i due punti. Ora affrontiamo Biella, che è una squadra che ha nella velocità di esecuzione, nell’imprevedibilità del gioco offensivo e in Bortolani, e nei due giocatori americani i principali punti di forza. Giocando partite così ravvicinate è importante mantenere la concentrazione molto alta e migliorare le nostre collaborazioni di gioco”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/), servizio in streaming su abbonamento. Gli aggiornamenti live sull’andamento della gara verranno pubblicati su www.derthonabasket.it, sito ufficiale del Club, e sui canali social del Derthona Basket (Facebook: Derthona Basket, Twitter: @derthonabasket, Instagram: @derthonabasket).

QUI BIELLA

Iacopo Squarcina (assistant coach) – “Tortona è una squadra costruita per vincere, ben organizzata ed allenata, con diverse individualità importanti, tra cui sicuramente spiccano i due stranieri (Gaines e Grazulis). Hanno avuto e continuano ad avere qualche problema legato agli infortuni, ma restano una delle potenze del girone. Il loro rendimento casalingo poi è totalmente diverso da quello lontano dal PalaOltrepo’, avendo un record di 7 vittorie e una sola sconfitta tra le mura amiche. Da parte nostra c’è grande voglia di rivalsa, desiderio di tornare a mettere in campo quell’energia che ultimamente ci è un po’ mancata”.

Note – Roster al completo per coach Paolo Galbiati, ad eccezione del lungodegente Gianmarco Bertetti.

Media – Diretta su LNP PASS per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com).

BERGAMO – NOVIPIÙ CASALE MONFERRATO

Dove: PalaAgnelli, Bergamo

Quando: mercoledì 15 gennaio, 20.30

Arbitri: Saraceni, Martellosio, Bonotto

Andata: 74-78 d. 1 t.s.

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/35PeDfC

QUI BERGAMO

Marco Calvani (allenatore) – “Giochiamo contro la prima della classe, per cui dobbiamo essere determinati e concentrati, gli elementi per trovare una buona partita. Non siamo stati bravi contro Latina visti i 19 palloni persi, anche se la squadra non ha mai mollato. Per quello che siamo, non dobbiamo guardare agli avversari, ma a noi stessi direttamente; non possiamo fare paragoni con le nostre avversarie, cerchiamo di combattere e trovare risorse da tutti quanti. Guardiamo alle cose positive fatte, da quelle ripartiamo per prendere fiducia”.

Alessandro Marra (giocatore) – “Casale Monferrato ha chiuso bene il girone d’andata ed ha dimostrato di essere una squadra solida, con due americani di altissimo livello. Ce la siamo giocata all’andata e sappiamo di potercela giocare anche adesso. Il focus è su noi stessi, perché siamo consci che se diamo il 100% possiamo giocarcela contro chiunque. Energia ed attenzione per cercare di prenderci questi due punti in casa”.

Note – Non sarà della partita Omar Dieng, ancora alle prese con un infortunio alla caviglia destra.

Media – Diretta prevista su LNP PASS, aggiornamenti sulle pagine Facebook (@bergamobasket2014), Instagram (@bergamo_basket_2014) e Twitter (@BergamoBasket) di Bergamo.

QUI CASALE MONFERRATO

Riccardo Fara (assistente allenatore) – “Bergamo è al momento in fondo alla classifica, ma non dobbiamo sottovalutarla. Già da domenica dopo la partita con Biella ci siamo trovati in spogliatoio e abbiamo cominciato a pensare a Bergamo, che è una squadra molto fisica: sicuramente sarà una partita tosta in cui ci sarà da lottare su ogni pallone per tutti i quaranta minuti.”

Gora Camara (giocatore) – “Bergamo è una squadra molto tecnica, però non molto fisica. Noi dobbiamo cercare di giocare duro come abbiamo fatto a Biella, per provare a vincere con più punti di margine possibile e mantenere il primo posto in classifica.”

Note – Tutto il roster è a disposizione di coach Mattia Ferrari.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/juniorcasale) che su quello Twitter (twitter.com/juniorcasale) di Junior Casale. La gara sarà in diretta streaming su LNP PASS e via radio su Radio Vand’A.

ORLANDINA CAPO D’ORLANDO – GEVI NAPOLI

Dove: PalaFantozzi, Capo d’Orlando (Me)

Quando: mercoledì 15 gennaio, 21.00

Arbitri: Costa, Catani, Del Greco

Andata: 46-79

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/2snXqw5

QUI CAPO D’ORLANDO

Marco Sodini (allenatore) – “Approcciamo la partita con Napoli cercando di ripartire dai primi due quarti della partita di Rieti, dal punto di vista difensivo. Dobbiamo ancora aumentare la nostra aggressività e riuscire a spalmarla per tutti e 40 i minuti. Offensivamente parlando, l’abuso del palleggio, che ci ha condannato nel terzo quarto di Rieti, non deve essere un errore ripetuto: vogliamo uscire insieme da questa serie di due sconfitte consecutive con una buonissima prestazione di squadra. È importante avere identità d’intenti e ce l’abbiamo”.

Note – Assente per infortunio Matteo Laganà. Dopo l’ultima gara di Rieti l’Orlandina ha raggiunto un accordo per la cessione a titolo definitivo di Brice Johnson al Chorale Roanne Basket, formazione militante nella Pro A, massima divisione del campionato francese.

Media – Partita trasmessa su LNP PASS. Replica giovedì alle 14.35 e alle 20.50 su Antenna del Mediterraneo (Canale 14 DT Messina e 71 DT Sicilia).

QUI NAPOLI

Stefano ‘Pino’ Sacripanti (allenatore) – “L’impegno in trasferta contro Capo d’Orlando è davvero ostico e molto difficile. Affrontiamo una squadra profondamente diversa da quella vista nel girone di andata. Ma anche noi siamo cambiati tanto. Un particolare ed ulteriore coefficiente di difficoltà, di questa impegnativa trasferta, è dettato dal ridotto tempo avuto a disposizione dopo le molteplici energie mentali e fisiche spese nel vittorioso derby contro Scafati. Ci sarà dunque bisogno di tanto sacrificio ed applicazione da parte di tutti per riuscire a portare a casa la partita e realizzare un’impresa”.

Note – In dubbio l’utilizzo di Terrence Roderick, dopo l’infortunio alla schiena patito a Casale Monferrato lo scorso 5 gennaio.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS; durante la gara sarà possibile seguire la diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Napoli Basket grazie ad aggiornamenti, commenti, interviste ed approfondimenti live.

2B CONTROL TRAPANI – MRINNOVABILI AGRIGENTO

Dove: PalaConad, Trapani

Quando: mercoledì 15 gennaio, 21.00

Arbitri: Masi, Raimondo, Longobucco

Andata: 70-66

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/388ZqYq

QUI TRAPANI

Daniele Parente (coach) – “Contro l’Eurobasket abbiamo avuto un approccio soft ma poi abbiamo giocato 3 quarti di grande intensità, che ci hanno permesso di conquistare meritatamente la vittoria. Sono contento che sia tornato Goins, ma sto cercando di fare capire al gruppo che il ritorno di Goins deve essere un valore aggiunto. Dobbiamo essere bravi a mantenere alto il livello degli allenamenti anche dopo 3 vittorie, perché è troppo facile allenarsi bene dopo una sconfitta. Lo step decisivo per la nostra crescita passa da questa considerazione. Mercoledì affronteremo il derby contro Agrigento, una squadra compatta che sta facendo mirabilie e che vorrà vendicare la sconfitta dell’andata”.

Curtis Nwohuocha (giocatore) – “Abbiamo ottenuto una grande vittoria contro l’Eurobasket e sono felice di esserne stato uno dei protagonisti. So che devo lavorare tanto ma il coach mi dà fiducia e questo mi stimola. Adesso ci attende il derby, Agrigento è una squadra forte con un mix di gioventù ed esperienza invidiabile ed un giocatore come James che può fare la differenza in qualunque momento”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Radio Cuore Trapani (89.6-89-9 Mhz) e www.trapanisi.it. Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter https://twitter.com/PallacanestroTP. Differita dell’incontro su Telesud Trapani (provincia di Trapani e parte di quelle di Palermo e Agrigento, canale 118 digitale terrestre) il martedì alle ore 20.30.

QUI AGRIGENTO

Devis Cagnardi (allenatore) – “Arriviamo al derby di Trapani con la consapevolezza di doverci esprimere al meglio per poter essere competitivi contro una squadra in grande ascesa e tecnicamente guidata molto bene. La partita vinta contro Treviglio ci ha confermato la bontà del lavoro svolto, ma anche alcune mancanze che vogliamo e dobbiamo eliminare dal nostro gioco. Il derby è una partita bellissima da giocare e faremo di tutto per rendere i nostri tifosi orgogliosi di noi”.

Lorenzo Ambrosin (giocatore) – “L’atmosfera che regala un derby è speciale. In queste partite, per vincere, devi dare qualcosa in più. Per potere affrontare una sfida dopo tre giorni, servono energie nuove. Trapani è un avversario tosto, lo conosciamo abbastanza bene. Contro di loro abbiamo perso in casa nostra. Dobbiamo riscattarci e per farlo serve la migliore Fortitudo Agrigento. Le nostre migliori vittorie le abbiamo costruite grazie ad una difesa solida che ha dato manforte all’attacco, dobbiamo ripartire da lì”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. La partita sarà racconta sui canali social della Fortitudo Agrigento: Instagram (Fortitudo.Agrigento), Facebook (Fortitudo Agrigento) e Twitter (@FortitudoAg).

BCC TREVIGLIO – GIVOVA SCAFATI

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: giovedì 16 gennaio, 21.00

Arbitri: Moretti, Maffei, Almerigogna

Andata: 95-92 d. 1 t.s.

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/2Nrof9M

QUI TREVIGLIO

Adriano Vertemati (allenatore) – “Veniamo da una sconfitta che ci lascia un grande amaro in bocca, anche Scafati dopo la sconfitta all’overtime vorrà riscattarsi. Sono una squadra di grande qualità con Frazier che ben conosciamo, pericoloso in campo aperto e nell’innestare i compagni, hanno aggiunto Stephens che gli dà profondità nell’area e Lupusor con un nuovo ruolo, bravo nell’aprire in campo. Non posso dimenticare Portannese, che aumenta il loro potenziale. Sarà una partita molto combattuta che noi dobbiamo vincere a tutti i costi”.

Lorenzo Caroti (giocatore, playmaker) – “Scafati è un’ottima squadra con tantissimo talento offensivo. Frazier, Portannese e Rossato sono un pacchetto esterni di primissimo livello e vorranno riscattare la sconfitta di Napoli. Noi dovremo fare di tutto per vincere, in casa non possiamo permetterci più passi falsi”.

Note – Tutti disponibili.

Media – “Orabasket” passa dalla tv al web, grazie alla creazione della Blu Tv. In onda il lunedì sera alle ore 21.00 sul canale Youtube “Blu Basket 1971”, raggiungibile anche dal sito www.blubasket.it. Parziali e aggiornamenti su Facebook ed Instagram. La sfida sarà visibile in streaming su LNP PASS, l’offerta a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro per seguire in diretta dai palasport di tutta Italia il campionato di Serie A2 Old Wild West. Chi non si fosse ancora abbonato, potrà farlo on line. Aggiornamenti sul mondo Blu Basket, visitando i social ufficiali (sito: www.blubasket.it, Facebook: Blu Basket 1971 Treviglio, Twitter: @Blubasket_T, Instagram: blubasket_treviglio, Blu TV – Youtube: Blu Basket 1971).

QUI SCAFATI

Giovanni Perdichizzi (capo allenatore) – “Vogliamo riscattare la sconfitta subita a Napoli nell’ultimo turno di campionato, sia perché arrivata nel derby, sia per la maniera in cui è maturata e mi riferisco agli episodi della parte finale dell’incontro. Dobbiamo trasformare in energia positiva tutta quella rabbia che quest’ultima sconfitta ci ha messo dentro. Giovedì sera affronteremo una squadra reduce tra tre sconfitte consecutive, che venderà cara la pelle e contro la quale dovremo disputare una gara solida per provare a spuntarla, perché Treviglio è un’ottima squadra, cresciuta moltissimo con l’ultimo innesto di Collins, giocatore di grande affidabilità. Abbiamo una gran voglia di ritornare al successo per risalire la classifica e avvicinarci alle posizioni che contano, nonostante l’influenza e gli infortuni che in questi giorni hanno ridotto all’osso la rosa a mia disposizione negli allenamenti”.

Note – Roster al completo. In forse la presenza in campo di Ammannato (infortunato ed in fase di recupero), che sarà decisa solo a ridosso della palla a due.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP PASS”). Sarà inoltre possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e gli altri canali social (Instagram, Telegram e Twitter). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di sabato (ore 15:00).