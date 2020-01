A2 Old Wild West – Tutto sulla 19^ giornata del girone Ovest

Girone Ovest

CALENDARIO

In programma la 19^ giornata, sesta di ritorno, nel girone Ovest di Serie A2 Old Wild West. Anticipo sabato 18 gennaio tra Torino e Latina, domenica 19 le altre gare del turno.

Sabato 18 gennaio, ore 20.30

Torino: Reale Mutua-Benacquista Assicurazioni Latina

Domenica 19 gennaio, ore 16.00

Biella: Edilnol-Eurobasket Roma

Domenica 19 gennaio, ore 18.00

Rieti: Zeus Energy Group-Bergamo

Porto Empedocle: MRinnovabili Agrigento-Orlandina Basket Capo d’Orlando

Scafati: Givova-Bertram Tortona

Napoli: GeVi-2B Control Trapani

Casale Monferrato: Novipiù-BCC Treviglio

CLASSIFICA

Reale Mutua Torino 24, Novipiù Casale Monferrato 24, MRinnovabili Agrigento 22, Edilnol Biella 22, Bertram Tortona 20, 2B Control Trapani 20, Zeus Energy Group Rieti 20, Givova Scafati 18, Benacquista Assicurazioni Latina 18, BCC Treviglio 18, GeVi Napoli 16, Orlandina Basket Capo d’Orlando 12, Eurobasket Roma 10, Bergamo 8

LE PARTITE

REALE MUTUA TORINO – BENACQUISTA LATINA

Dove: Pala Gianni Asti, Torino

Quando: sabato 18 gennaio, 20.30

Arbitri: Ciaglia, Marota, Maschietto

Andata: 77-79

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/2RDdBhN

QUI TORINO

Demis Cavina (allenatore) – “La situazione infortunati ha dato tanta responsabilità ai ragazzi che stanno rispondendo alla grande con tanto entusiasmo e voglia di risolvere insieme ogni situazione. Onestamente, anche se a livello tattico siamo ancora un cantiere aperto, si percepisce l’unione di un gruppo che davanti alle difficoltà ha sempre risposto presente”.

Mirza Alibegovic (giocatore) – “Latina arriverà con il coltello tra i denti, noi siamo a 3 vittorie di fila e non vogliamo assolutamente fermarci. Dovremo essere bravi a partire da subito con grande intensità ed energia, vogliamo fare una bella figura davanti al nostro pubblico!”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Copertura della gara su tutti i canali social della Reale Mutua Basket Torino (Instagram, Facebook, Twitter e Telegram).

QUI LATINA

Riccardo Bolpin (giocatore) – “In questo momento siamo scontenti e sicuramente e arrabbiati per la sconfitta di mercoledì, perché oltre a essere un derby, era una partita molto importante ai fini della classifica per i play-off. Averla persa, soprattutto in casa, non ci rende certo contenti e felici, per questo dobbiamo andare a Torino carichi di questa rabbia, da trasformare in energia agonistica, e cercare di fare la migliore partita possibile. Torino è un’ottima squadra, costruita per cercare di salire di categoria, da parte nostra sarà determinante provare a replicare la partita che abbiamo fatto in casa all’andata, dove la grande difesa, unita all’elevato livello di intensità, sono state le caratteristiche fondamentali del nostro successo. A questo punto del campionato, Torino, come la maggior parte delle squadre costruite per vincere, ha trovato la giusta alchimia di squadra, lo dicono anche i risultati, inoltre sabato avrà il proprio pubblico a sostenerla, ma questo non ci deve scoraggiare. Dovremo essere bravi ad avere il giusto e intenso approccio alla sfida, in modo da non compromettere la partita dall’inizio, non dovremo ripetere gli errori commessi mercoledì, quando ci siamo fatti ‘ingabbiare’ dalla difesa aggressiva del nostro avversario, non facendo circolare bene la palla, commettendo errori banali dovuti alla mancanza di concentrazione, più che all’aspetto tecnico. Siamo abituati a giocare partite difficili e punto a punto con squadre forti, nel nostro roster abbiamo giocatori esperti che questo genere di partite le sanno affrontare bene e riescono a trasmettere fiducia anche al resto del gruppo. La chiave di volta sarà rimanere concentrati dall’inizio alla fine della partita, rispettare il piano partita e non commettere errori banali”.

Note – Roster al completo.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, su LNP PASS. Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della società.

EDILNOL BIELLA – EUROBASKET ROMA

Dove: Biella Forum, Biella

Quando: domenica 19 gennaio, 16.00

Arbitri: Di Toro, Raimondo, Barbiero

Andata: 79-68

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/372dfaX

QUI BIELLA

Carlo Finetti (assistant coach) – “L’Eurobasket è una squadra completamente cambiata rispetto al girone d’andata, ora stanno trovando continuità a livello di rendimento. Gli innesti di Veideman, Sabatino, Maganza e Amici fanno sì che ora Roma abbia un roster più completo. Servirà una gara sulla falsariga di quella di Tortona dal punto di vista offensivo, mentre in difesa dovremo fare attenzione alle loro bocche da fuoco, Taylor e Veideman su tutti”.

Note – Roster al completo per coach Paolo Galbiati, ad eccezione del lungodegente Gianmarco Bertetti. Media – Diretta su LNP PASS per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com).

QUI EUROBASKET ROMA

Damiano Pilot (assistant coach) – “Non siamo in un momento facile. Purtroppo in questo periodo fatichiamo a trovare un evento che ci sblocchi. Arriviamo a giocarci sempre tutte quante le partite fino all’ultimo minuto, è stato così anche in questo infrasettimanale con Torino. Ma se vogliamo vincere una partita non possiamo permetterci di subire 55 punti in un tempo come è accaduto con i piemontesi. Quindi il primo obiettivo per la partita di Biella sarà quello di cambiare il nostro approccio difensivo. Andiamo a giocare su un campo difficile contro quella che è probabilmente la squadra più atletica del nostro girone, non possiamo di certo pensare di approcciare la partita come abbiamo fatto con Torino”.

Alexander Cicchetti (giocatore) – “Domenica affrontiamo di sicuro una trasferta molto complicata a Biella, dove andiamo ad incontrare una squadra che occupa meritatamente i primi posti della classifica di campionato. Purtroppo arriviamo da due sconfitte di fila che credo non rispecchino la nostra posizione in classifica, il valore del nostro gruppo e neanche l’impegno che riusciamo a mettere in ogni allenamento. Credo che in noi debba scoccare la scintilla, quella cosa in più che ogni volta ci manca per vincere le partite. Lo dimostra il fatto che le partite in cui usciamo battuti le perdiamo tutte di pochi punti nel finale, ma se c’è un lato positivo da evidenziare è che di sicuro noi siamo una squadra che se la può giocare contro tutte le squadre del campionato e può vincere contro tutte. In noi deve scoccare questa scintilla capace di farci fare il salto di qualità di cui abbiamo bisogno per iniziare a vincere. Questa trasferta ci mette in una posizione complicata, ma magari può anche essere la partita giusta per dare una svolta al nostro campionato”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP PASS.

ZEUS ENERGY GROUP RIETI – BERGAMO

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 19 gennaio, 18.00

Arbitri: Pazzaglia, Chersicla, Almerigogna

Andata: 80-74

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/2u9aZ2K

QUI RIETI

Andrea Ruggieri (assistente allenatore) – “Bergamo è una squadra che non ha mai mollato, nonostante i momenti difficili. Con il cambio dello straniero Lautier e l’arrivo di Jackson (giocatore esperto che ha militato già in questi campionati in maglia Scafati e Forlì) sono tornati ad essere una squadra molto competitiva. Zugno sta acquisendo sempre più responsabilità con la palla in mano e i loro lunghi, Allodi e Bozzetto danno dimensione dentro e fuori dall’area. La difesa rimane sempre il loro punto forte con tanta aggressività e fisicità. Noi ci aspettiamo un PalaSojourner caldissimo, perché come a Latina, i nostri tifosi sono il nostro sesto uomo”.

Niccolò Filoni (giocatore) – “La partita domenica sarà veramente importante. Veniamo da due vittorie consecutive e non possiamo farci scappare quest’occasione. Dipende tutto da non prendere questa partita con sufficienza, anzi dobbiamo giocare di squadra e con aggressività. Siamo stanchi e abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita, ma siamo uniti e convinti di potercela fare”.

Note – Ancora fuori per infortunio Andrea Pastore, per una lesione muscolare di primo/secondo grado del flessore della coscia destra, con lieve versamento.

Media – Diretta streaming su LNP PASS.

QUI BERGAMO

Gianluca Petronio (general manager) – “Affrontiamo questa difficile trasferta galvanizzati dalla recente vittoria contro una capolista, questo sta a dimostrare che la nostra squadra – seppure in una scomodissima posizione di classifica – è assolutamente concentrata e focalizzata nel suo massimo sforzo per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Impegno, energia e dedizione non ci sono mai mancati, ben sappiamo però quanto sia ostica questa trasferta e quanto solida e concreta sia la nostra avversaria. Dovremo essere molto bravi a rispondere alla forza del loro reparto lunghi, Cannon in primis, e a togliere iniziative al reparto esterni che oggi, rispetto all’andata, aggiunge un temibile scorer come Raffa”.

Ruben Zugno (giocatore) – “Contro Rieti mi aspetto sicuramente una partita dura e complicata, anche perché giochiamo in uno dei campi più caldi di tutto il campionato contro una buonissima squadra. Noi vogliamo però riscattare la partita di andata che si era decisa solo nei minuti finali. Bisogna essere concentrati e decisi per tutta la gara, come fatto contro Casale Monferrato”.

Note – Ancora assente Omar Dieng, che sta recuperando da una distorsione alla caviglia destra. Un ex della gara, Dario Zucca, lo scorso anno a Bergamo.

Media – Diretta prevista su LNP PASS, diretta radiofonica sulla pagina Facebook, aggiornamenti sulle pagine Facebook (@bergamobasket2014), Instagram (@bergamo_basket_2014) e Twitter (@BergamoBasket) di Bergamo.

MRINNOVABILI AGRIGENTO – ORLANDINA CAPO D’ORLANDO

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 19 gennaio, 18.00

Arbitri: Valleriani, Salustri, Capurro

Andata: 68-59

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/2NyiwiL

QUI AGRIGENTO

Michele Giovanatto (vice allenatore) – “Domenica giocheremo la terza partita in una settimana ma, essendo un derby, le energie nervose e fisiche non mancheranno. Andiamo ad affrontare una squadra che arriva da una fondamentale vittoria, in cui hanno imposto il loro ritmo offensivo partendo da una difesa molto aggressiva. Contro di noi esordirà anche il nuovo americano Elmore che vorrà subito mettersi in ritmo e fare la partita. La squadra sta lavorando come sempre in maniera molto attenta e con grande impegno e domenica sarà pronta ad affrontare un’altra battaglia”.

Tony Easley (giocatore) – “Mi aspetto un’altra grande battaglia. L’Orlandina è una squadra davvero pericolosa. Rispetto alla partita d’andata hanno fatto dei cambi nel loro roster. Domenica sarà come giocare con una squadra totalmente nuova. Abbiamo due giorni per riconcentrarci e prepararci, appunto, per questa grande battaglia”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. La partita sarà racconta sui canali social della Fortitudo Agrigento: Instagram (Fortitudo.Agrigento), Facebook (Fortitudo Agrigento) e Twitter (@FortitudoAg).

QUI CAPO D’ORLANDO

Marco Sodini (allenatore) – “Agrigento è una squadra di alto livello, lo ha dimostrato nel corso della stagione. Andiamo da loro rispettosi, ma anche desiderosi di esprimere la stessa volontà e ambizione sul campo dopo la buona prestazione contro Napoli. Ad Agrigento ci sará l’esordio di Jon Elmore, sarà importante ritarare gli equilibri e avere tanta intensitá quanta quella che vogliamo avere”.

Note – Assente Matteo Laganà. In settimana l’Orlandina ha ufficializzato l’ingaggio di Jon Elmore, play-guardia statunitense classe 1996, 191 centimetri, uscito lo scorso anno da Marshall University. Nella prima parte di stagione ha giocato a Trieste in Serie A (7.5 punti in 20.9 minuti).

Media – Diretta su LNP PASS. Replica lunedì 20 gennaio su Antenna del Mediterraneo (Canale 14 DT Sicilia).

GIVOVA SCAFATI – BERTRAM TORTONA

Dove: PalaMangano, Scafati (Sa)

Quando: domenica 19 gennaio, 18.00

Arbitri: Masi, Wassermann, Marzulli

Andata: 71-81 d. 1 t.s.

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/2RuGzQy

QUI SCAFATI

Sergio Luise (assistente allenatore) – “Il nostro prossimo avversario Tortona gioca una pallacanestro molto intensa e fa della difesa il suo punto di forza. Coach Ramondino ha fatto un ottimo lavoro con la rosa a sua disposizione, riuscendo a far sentire tutti protagonisti ed impedendo agli avversari di individuare uno o più atleti come i più pericolosi, attuando un sistema di gioco che coinvolge praticamente tutti, sia italiani che stranieri. A breve potrebbero variare qualcosa in organico, ma probabilmente contro di noi i giocatori saranno gli stessi della gara di andata, con qualche defezione, a cui dovremo far fronte anche noi, che non ci permette di pensare ad una partita facile. Anzi, affronteremo una squadra che ci precede in classifica e che dobbiamo provare ad agganciare per continuare la nostra corsa verso i play-off”.

Abdel Kader Pierre Fall (giocatore, centro) – “A distanza di soli tre giorni dal precedente incontro, affrontiamo una squadra di altissimo livello. Tortona gioca bene e difensivamente è ben organizzata, mostrandosi capace spesso di far giocare male i propri avversari. Dobbiamo affrontare la gara con lo spirito giusto, consapevoli di trovarci al cospetto di una diretta concorrente per l’accesso ai play-off. Di sicuro la sconfitta maturata all’andata ai supplementari e soprattutto il fattore campo costituiranno per noi stimoli importanti per spingerci a lottare alla conquista dei due punti in palio, importantissimi per il prosieguo del nostro cammino”.

Note – Assente il lungodegente Contento. In forse la presenza di Ammannato e Portannese (entrambi infortunati), con il primo ex di turno, in virtù di un breve trascorso in maglia Tortona nella prima parte della stagione agonistica 2015/2016, sempre in Serie A2.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP PASS”). Sarà inoltre possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di martedì (ore 20:45) e di mercoledì (ore 15:00).

QUI TORTONA

Marco Ramondino (capo allenatore) – “Scafati è una squadra dal grande potenziale offensivo, dimostrato dalla capacità, molto sopra la media, che hanno di fare partite importanti e di chiuderle oltre i 100 punti realizzati imponendosi con scarti significativi nei confronti degli avversari. Loro hanno inserito a pieni giri un giocatore di categoria superiore come Stephens e, dopo la promozione di Lupusor in quintetto, propongono un assetto con quattro giocatori perimetrali per sfruttare il pick’n’roll e il gioco interno. Noi cercheremo di fare il punto della situazione sull’aspetto tattico della gara senza complicare troppo le cose, sarà importante lavorare molto in palestra e compiere scelte migliori per quanto riguarda la valutazione sull’utilizzo di giocatori come De Laurentiis”.

Bruno Mascolo (giocatore) – “Ci prepariamo a disputare la terza partita in sette giorni contro una squadra attrezzata come Scafati e su un campo molto difficile: servirà quindi rimanere concentrati per quaranta minuti limitando al minimo gli errori. Loro sono una formazione che ha nei due americani dei punti di forza definiti, oltre a un gruppo di italiani talentuoso ed esperto della categoria. Arriviamo a questa sfida dopo la vittoria contro Biella al termine di un incontro molto duro: è stato un successo importante, anche perché arrivato nonostante le assenze, che ci dà morale e fiducia”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La gara verrà trasmessa in diretta su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/), servizio in streaming su abbonamento. Gli aggiornamenti live sull’andamento della partita saranno pubblicati su www.derthonabasket.it, sito ufficiale del Club, e sui canali social del Derthona Basket (Facebook: Derthona Basket, Twitter: @derthonabasket, Instagram: @derthonabasket).

GEVI NAPOLI – 2B CONTROL TRAPANI

Dove: PalaBarbuto, Napoli

Quando: domenica 19 gennaio, 18.00

Arbitri: Foti, Ferretti, Bonotto

Andata: 83-75

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/3aj66oI

QUI NAPOLI

Antonio Iannuzzi (giocatore) – “Sono molto contento di essere qui a Napoli. Ho tanta voglia di giocare e vincere con questa maglia e parlando con il capitano Guarino e con coach Sacripanti sono riuscito a raccogliere tutte le motivazioni necessarie per immergermi in questa nuova avventura. Ringrazio la società per la fiducia riposta in me, spero di poter ripagare il club sin da subito in campo. Sono un giocatore che può agire sia nel ruolo di 5 che di 4, che si accende con la fiducia del pubblico e con il suo supporto. Sono a completa disposizione del coach, sarà lui a decidere in che ruolo schierarmi. Ho seguito un po’ la squadra ultimamente e devo dire che ho riscontrato un campionato molto equilibrato dove potremmo dire la nostra nelle 15 partite che restano. Giocheremo fino alla fine per vincere perché vogliamo arrivare più in alto possibile in questa stagione”.

Note – In settimana la GeVi ha ufficializzato l’arrivo di Antonio Iannuzzi, pivot classe 1991 di 208 cm, proveniente da Brindisi in Serie A. Annunciata anche la rescissione consensuale con Tommaso Milani, che ha firmato a Vigevano in Serie B.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS; durante la gara sarà possibile seguire la diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Napoli Basket grazie ad aggiornamenti, commenti, interviste ed approfondimenti live.

QUI TRAPANI

Daniele Parente (coach) – “Siamo contenti di aver ottenuto questa striscia positiva di vittorie, ma il difficile arriva adesso. Non bisogna assolutamente mollare l’attenzione perché il campionato è così livellato che in un amen puoi ritrovarti invischiato nelle zone basse della classifica. Domenica affronteremo Napoli e sarà durissima, perché alla terza partita in 8 giorni le energie residue sono veramente poche”.

La Marshall Corbett (giocatore) – “Sto trovando continuità e mi sento molto bene. I miei compagni mi danno fiducia ed io ho fiducia in loro, ed i risultati per ora ci sorridono. Il campionato è ancora troppo lungo ma noi vogliamo continuare a vincere, a partire da domenica contro Napoli, perché vogliamo vendicare la sconfitta dell’andata”.

Note – Roster al completo. Chessa è un ex della sfida.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Radio Cuore Trapani (89.6-89-9 Mhz) e www.trapanisi.it. Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla nostra pagina Facebook (https://www.facebook.com/PallTrapani) e sull’account Twitter (https://twitter.com/PallacanestroTP). Differita dell’incontro su Telesud Trapani (provincia di Trapani e parte di quelle di Palermo e Agrigento, canale 118 digitale terrestre) il martedì alle ore 20.30.

NOVIPIÙ CASALE MONFERRATO – BCC TREVIGLIO

Dove: PalaFerraris, Casale Monferrato (Al)

Quando: domenica 19 gennaio, 18.00

Arbitri: Ursi, Gagno, Giovannetti

Andata: 68-59

In diretta su LNP PASS: http://bit.ly/2uZCJrh

QUI CASALE MONFERRATO

Mattia Ferrari (allenatore) – “Mi aspetto una partita molto fisica. Treviglio è una squadra intensa, fisica e molto allenata. Ha un giocatore diverso rispetto all’andata: avevano Ivanov che è stato un giocatore che ha prodotto sotto le aspettative e invece adesso hanno preso Collins dalla Serie A. È una squadra che è stata tutto l’anno nella parte alta della classifica e sarà uno scontro diretto per le zone nobili della classifica”.

Niccolò Martinoni (giocatore) – “Treviglio è un avversario molto difficile da affrontare perché gioca in un modo ben definito. È una squadra storicamente molto intensa, che fa del gioco duro e della corsa le sue caratteristiche, sarà una partita veramente difficile”.

Note – Tutto il roster è a disposizione di coach Mattia Ferrari.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/juniorcasale) che su quello Twitter (twitter.com/juniorcasale) di Junior Casale. La gara sarà in diretta streaming su LNP PASS e via radio su Radio Vand’A.

QUI TREVIGLIO

Mauro Zambelli (assistant coach) – “Dobbiamo andare a Casale consapevoli di poter vincere la partita nonostante la forza dell’avversario. Ci servirà la corretta interpretazione della gara rispetto all’andata per competere. Dovremo recuperare energie fisiche e mentali, che contro Scafati ci sono mancati. Loro hanno un roster profondo, due americani di primissima fascia ed un nucleo di italiani che si conosce bene e gioca insieme da molto tempo. Tutto dipenderà dall’energia e dal nostro approccio”.

Note – Tutti disponibili i giocatori di coach Vertemati.

Media – “Orabasket” passa dalla tv al web, grazie alla creazione della Blu Tv. In onda, indicativamente, il lunedì sera alle ore 21.00 sul canale Youtube “Blu Basket 1971”, raggiungibile anche dal sito www.blubasket.it. Parziali e aggiornamenti su Facebook ed Instagram. La sfida sarà visibile in streaming su LNP PASS, l’offerta a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro per seguire in diretta dai palasport di tutta Italia il campionato di Serie A2 Old Wild West. Chi non si fosse ancora abbonato, potrà farlo on line. Aggiornamenti sul mondo Blu Basket, visitando i social ufficiali (sito: www.blubasket.it, Facebook: Blu Basket 1971 Treviglio, Twitter: @Blubasket_T, Instagram: blubasket_treviglio, Blu TV – Youtube: Blu Basket 1971).