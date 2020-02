A2 Old Wild West – Tutto sulla 25^ giornata del girone Ovest

Girone Ovest

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West

CALENDARIO

Quattro le partite in programma domenica 23 febbraio per la 25^ giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Ovest. Tre i posticipi per impegni nelle Nazionali, in occasione delle gare di qualificazione europea.

Domenica 23 febbraio, ore 12.00

Torino: Reale Mutua-Novipiù Casale Monferrato

Domenica 23 febbraio, ore 18.00

Porto Empedocle: MRinnovabili Agrigento-GeVi Napoli

Latina: Benacquista Assicurazioni-Bertram Tortona

Rieti: Zeus Energy Group-2B Control Trapani

Martedì 25 febbraio, ore 20.30

Biella: Edilnol-Givova Scafati

Bergamo: Bergamo-Orlandina Basket Capo d’Orlando

Giovedì 27 febbraio, ore 17.00

Cisterna di Latina: Eurobasket Roma-BCC Treviglio

CLASSIFICA

Reale Mutua Torino 34, Novipiù Casale Monferrato 32, MRinnovabili Agrigento 30, Edilnol Biella 28, 2B Control Trapani 28, BCC Treviglio 28, Zeus Energy Group Rieti 26, GeVi Napoli 26, Bertram Tortona 24, Givova Scafati 22, Benacquista Assicurazioni Latina 20, Eurobasket Roma 14, Orlandina Basket Capo d’Orlando 14, Bergamo 10

TORINO-CASALE MONFERRATO IN DIRETTA SU SPORTITALIA

Sportitalia si conferma la casa della Serie A2 Old Wild West. Un binomio arrivato al terzo anno, frutto della collaborazione tra l’emittente sportiva milanese ed LNP che ha portato in chiaro le dirette del campionato. Sportitalia (visibile sul canale 60 del digitale terrestre) trasmette in esclusiva e in chiaro le partite dei gironi Est ed Ovest, con una copertura di 36 dirette complessive per la stagione regolare di Serie A2 Old Wild West. Le gare trasmesse su Sportitalia saranno visibili anche sulla piattaforma web dell’emittente, ed in parallelo a disposizione degli abbonati ad LNP PASS. Per la 25^ giornata, dodicesima di ritorno, nel girone Ovest diretta del derby piemontese tra Reale Mutua Torino e Novipiù Casale Monferrato, domenica 23 febbraio alle 12.00 dal Pala Gianni Asti di Torino.

LE PARTITE

REALE MUTUA TORINO – NOVIPIÙ CASALE MONFERRATO

Dove: Pala Gianni Asti, Torino

Quando: domenica 23 febbraio, 12.00

Arbitri: Ursi, Bartolomeo, Pellicani

Andata: 85-63

In diretta tv su Sportitalia (canale 60 digitale terrestre)

QUI TORINO

Demis Cavina (allenatore) – “Nell’ultimo periodo stiamo difendendo meglio e penso che l’essere tornati al completo sia la motivazione principale di questo miglioramento. La competitività durante gli allenamenti ci permette infatti di crescere proprio nella metà campo dove ci prendevamo qualche pausa di troppo. In attacco invece stiamo tirando con medie sotto il nostro standard, ma ciononostante stiamo continuando ad avere una buona continuità, specialmente quando riusciamo a correre la nostra transizione. Quest’anno abbiamo già giocato partite importanti in cornici di pubblico importanti e domenica sarà un’altra di queste occasioni. Nonostante questo progetto sia agli albori percepiamo tanto interesse attorno alla squadra e la crescita costante del pubblico ne è la dimostrazione. Si è creato un ottimo feeling e lavoreremo proprio per continuare ad alimentarlo, per raggiungere i traguardi che questi ragazzi desiderano e che una delle piazze storiche della pallacanestro italiana merita”.

Alessandro Cappelletti (giocatore) – “Casale è una squadra solida, un gruppo talentuoso di italiani unito alla coppia USA esperta e forte per la categoria. Hanno mantenuto l’ossatura dello scorso anno, in questa stagione hanno risposto presente a tutti gli appuntamenti importanti. La partita di andata non conta, noi partiamo dalla nostra difesa per aumentare la nostra fiducia in attacco. Spero di vedere tanta gente, per darci ulteriore carica per una gara importante”.

Note – La giornata sarà caratterizzata dal Reale Mutua Day, che coinvolgerà tutto il pubblico del Pala Gianni Asti. La Reale Mutua Basket Torino sosterrà “Just The Woman I Am”, che sarà presente al palazzetto con un punto di iscrizione alla corsa in rosa a sostegno della ricerca contro il cancro. Biglietti disponibili sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.30 presso la biglietteria del Pala Gianni Asti, domenica casse aperte da un’ora e trenta prima della palla a due.

Media – Diretta tv su Sportitalia e streaming su LNP PASS. Copertura della gara su tutti i canali social della Reale Mutua Basket Torino (Instagram, Facebook, Twitter e Telegram).

QUI CASALE MONFERRATO

Mattia Ferrari (allenatore) – “Torino è una squadra fortissima, su questo non ho proprio dubbi. È una delle principali favorite al salto finale, sia per la qualità dei giocatori, sia per la solidità nel modo di giocare. Torino gioca da grande squadra, ha una difesa fisica, ha un attacco molto logico e organizzato ed i giocatori sono di altissima qualità. Quindi mi piacerebbe giocassimo una bella partita, dove vogliamo dimostrare di non essere lì per caso e di essere una squadra che può giocare con un certo livello mentale”.

Niccolò Martinoni (giocatore) – “Con Torino sarà una partita molto difficile. Loro sono i primi della lista, però noi siamo i secondi, quindi sarà una partita durissima perché loro sono una squadra tosta e molto fisica e noi questo lo sappiamo. E dovremo cercare di arrivare il più preparati possibile”.

Note – Tutto il roster è a disposizione di coach Mattia Ferrari.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook (www.facebook.com/juniorcasale) che su quello Twitter (twitter.com/juniorcasale) di Junior Casale. La gara sarà in diretta su Sportitalia (canale 60 DTT), in streaming su LNP PASS e via radio su Radio Vand’A.

MRINNOVABILI AGRIGENTO – GEVI NAPOLI

Dove: PalaMoncada, Porto Empedocle (Ag)

Quando: domenica 23 febbraio, 18.00

Arbitri: Catani, Saraceni, D’Amato

Andata: 74-64

QUI AGRIGENTO

Giuseppe Ferlisi (assistente allenatore) – “Domenica sarà una partita molto importante contro una squadra che nelle ultime partite ha espresso una pallacanestro molto solida e concreta. Un gioco che ha portato i partenopei ad una striscia di quattro vittorie consecutive. Noi in settimana abbiamo lavorato per alzare sempre di più la qualità del nostro gioco. I ragazzi, come sempre, hanno dato il massimo e siamo pronti. Consapevoli che sarà ancora una volta una vera e propria battaglia, dove serviranno energia e lucidità per 40 minuti. Giocheremo davanti ai nostri tifosi, che come sempre ci daranno la spinta emotiva giusta per affrontare la gara”.

Cristian Mayer (direttore sportivo) – “Mi aspetto una partita accorta e attenta, soprattutto in difesa. Napoli ha aggiunto giocatori importanti. Dobbiamo cercare di contenere Roderick e Iannuzzi, rispetto a prima sono un po’ più competitivi. A Napoli c’è una grande aspettativa, hanno cambiato tanto, la società ha investito molto. Noi dobbiamo riscattare la partita persa contro Rieti, dobbiamo mantenerci nella parte alta nella classifica”.

Note – Tutti a disposizione.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. La partita sarà racconta sui canali social della Fortitudo Agrigento: Instagram (Fortitudo.Agrigento), Facebook (Fortitudo Agrigento) e Twitter (@FortitudoAg).

QUI NAPOLI

Diego Monaldi (giocatore) – “Siamo in fiducia dopo le quattro vittorie consecutive contro squadre importanti del nostro girone. La chiave di questo nostro momento positivo è stata sicuramente la difesa. Siamo sulla strada giusta, tutti i componenti del gruppo stanno mettendo il proprio tassello, dobbiamo solo continuare così. Non mi piace molto guardare la classifica, perché ogni partita è una storia a sé. Siamo consapevoli di non aver fatto ancora nulla ed abbiamo preparato al meglio il match con Agrigento, squadra solida e collaudata. Sarà una gara molto dura al PalaMoncada, contro la vera rivelazione di questo campionato con un’ottima coppia di americani e un gioco di squadra che sicuramente può mettere in difficoltà chiunque in questo girone”.

Note – Niente da segnalare.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS; durante la gara sarà possibile seguire la diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Napoli Basket grazie ad aggiornamenti, commenti, interviste ed approfondimenti live.

BENACQUISTA LATINA – BERTRAM TORTONA

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: domenica 23 febbraio, 18.00

Arbitri: Nuara, Maffei, Centonza

Andata: 77-83

QUI LATINA

Mike Moore (giocatore) – “Credo che questo campionato sia davvero molto competitivo, ogni settimana ci si deve preparare per affrontare un avversario forte ed è necessario essere sempre pronti a dare tutto in campo. Devo dire, a questo proposito, che la squadra ha fatto un ottimo lavoro per fare in modo che mi integrassi al meglio nel gruppo e per farmi sentire a mio agio in questa mia seconda parte di stagione. Abbiamo visto che non è semplice conquistare le vittorie, per questo dobbiamo continuare a lavorare duramente per riuscire a vincere. Per quanto riguarda la partita con Tortona, credo che con l’inserimento di Kenny (Gaines, ndr), metteremo tutti ancora più energia in campo per puntare alla vittoria”.

Note – Esordio in maglia nerazzurra di Kenneth James Gaines. Ex dell’incontro Riccardo Tavernelli, Matteo Martini, Kenny Gaines.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, su LNP PASS. Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della società.

QUI TORTONA

La società Bertram Yachts Derthona ha indetto il silenzio stampa a partire dal termine della gara di domenica 16 febbraio contro la BCC Treviglio. Pertanto, questa settimana, nessun tesserato del Club rilascerà dichiarazioni a mezzo stampa.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La gara verrà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/), servizio in streaming su abbonamento. Gli aggiornamenti live sull’andamento della partita verranno pubblicati su www.derthonabasket.it, sito ufficiale del Club, e sui canali social del Derthona Basket (Facebook: Derthona Basket, Twitter: @derthonabasket, Instagram: @derthonabasket).

ZEUS ENERGY GROUP RIETI – 2B CONTROL TRAPANI

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 23 febbraio, 18.00

Arbitri: Tirozzi, Morassutti, Miniati

Andata: 66-77

QUI RIETI

Andrea Ruggieri (assistente allenatore) – “Trapani arriva da un ottimo momento, al di là della sconfitta con Bergamo, dove si è dimostrata essere una squadra davvero molto competitiva. Può contare nel suo roster su esterni di grande fisicità come Palermo e Spizzichini ed interni come Renzi, Goins e Nwohuocha, senza dimenticare il talento smisurato di Corbett. Dalla panchina la grande energia di Bonacini e soprattutto di Mollura. Noi faremo affidamento sulla spinta del PalaSojourner per provare a chiudere con una vittoria la stagione regolare in casa”.

Anthony Raffa (giocatore) – “Trapani è una squadra di livello con tanti giocatori d’esperienza. Corbett e Renzi sono tra i più temibili. Dobbiamo difendere bene con energia e seguendo quello che abbiamo preparato in settimana”.

Note – Sarà assente Carlo Fumagalli, per una distorsione del ginocchio destro con interessamento del menisco interno.

Media – Diretta streaming su LNP PASS.

QUI TRAPANI

Fabrizio Canella (assistant coach) – “La battuta d’arresto contro Bergamo ci deve servire da lezione per farci comprendere come, senza la dovuta concentrazione, possiamo perdere contro chiunque. A Rieti servirà un’impresa. Loro vivono un grande momento, sono compatti, hanno un’ottima fisicità ed esprimono una grande pallacanestro. Il giocatore in più è Cannon, che sta disputando una stagione stratosferica, ma non potremo permetterci di sottovalutare nessuno”.

Andrea Renzi (giocatore) – “C’è grande rammarico, poiché con una vittoria saremmo stati terzi ed invece questa sconfitta con Bergamo ha un po’ vanificato un grande percorso di crescita. Il nostro finale di stagione è a dir poco difficile, ma dobbiamo unire le forze per ottenere la migliore posizione possibile in attesa della fase ad orologio”.

Note – Roster al completo. Federico Bonacini è un ex.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Radio Cuore Trapani (89.6-89-9 Mhz) e www.trapanisi.it. Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/PallTrapani) e sull’account Twitter (https://twitter.com/PallacanestroTP) di Pallacanestro Trapani. Differita dell’incontro su Telesud Trapani (provincia di Trapani e parte di quelle di Palermo e Agrigento, canale 118 digitale terrestre) il martedì alle ore 20.30.