Adriano Vertemati lascia Treviglio e raggiunge Trinchieri al Bayern Monaco?

Adriano Vertemati sarebbe a un passo dall’addio alla Blu Basket Treviglio. Secondo quanto riportato dall’Eco di Bergamo e dall’edizione orobica del Corsera, per l’allenatore, che da 9 anni raggiunge ottimi risultati lanciando diversi talenti (da Pecchia a Mezzanotte, da Gaspardo fino agli stranieri come Kyzlink), sarebbe pronto un posto da vice di Andrea Trinchieri al Bayern Monaco. L’operazione non è ancora conclusa, va risolto un contratto che scade tra due anni. Intanto come sostituto si fa il nome di Fabrizio Frates. «Vanno definiti alcuni dettagli ­- così il presidente Gianfranco Testa -­ e se la cosa andrà in porto vorrà dire che si chiuderà un ciclo e non potremo che ringraziarlo per quello che ha fatto».