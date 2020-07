Bartocci, GM del Derthona: ʺL’obiettivo è consolidarsi come opportunità di crescita e aggregazioneʺ

ʺL’obiettivo che il Derthona Basket – esordisce Ferencz Bartocci, General Manager del Club – si prefigge, dal presidente Roberto Tava al vicepresidente Stefano Orsi al Dottor Beniamino Gavio, main sponsor e grande appassionato, è di consolidarsi come autentica opportunità di aggregazione e crescita di Tortona e di tutto il territorioʺ.

Per concretizzare questo obiettivo, il Club ha definito una struttura organizzativa in costante e continuo fermento e un progetto di crescita e di consolidamento della società ad alti livelli, confermando e inserendo nel proprio organico figure professionali molto importanti. A partire da questa stagione, la struttura operativa coordinata dal General Manager Ferencz Bartocci vede Vittorio Perticarini impegnato nel ruolo di Direttore Sportivo, le confermate Francesca Piva ed Enrica Picchi per la parte di segreteria e amministrazione, Vito Stallone nell’area logistica.

Un’altra novità è rappresentata da Chiara Daffonchio, che entra nello staff in qualità di Coordinatrice marketing e commerciale, a cui si affiancano le conferme dei collaboratori Renato Amisano e Daniele Rizzotti. Per l’area comunicazione confermato Massimo Mattacheo come Responsabile, che potrà contare sul supporto di Davide Zanetti per l’area social e sulla graditissima conferma di Alice Pedrazzi, che sarà il volto e la voce ufficiale degli eventi.



ʺIntendo ringraziare la società tutta, in particolare l’Amministratore Delegato Marco Picchi e il Responsabile dell’area amministrativa Alessandro Pirulli – prosegue Ferencz Bartocci – per avere sostenuto questo upgrade organizzativo con le conferme e le new entry che daranno grande slancio alla nostra attività. I tifosi e i partner saranno al centro dei nostri progetti e del lavoro quotidiano perché crediamo davvero che, anche con tutte le incertezze che questo periodo comporta, condividere la passione per i colori bianconeri possa trasformarsi in un’opportunità di crescita per tutti. L’organizzazione sarà impegnata affinché tutte le componenti societarie, dalla Serie A2 al settore giovanile al minibasket, siano davvero un’unica grande squadra unitamente al gruppo di amici storici della Bertram Derthona e ai soci del Club dei Leoni che, con i loro contributi, ho imparato ad apprezzare come autentici e veri compagni di viaggioʺ.

–

Uff stampa Derthona Basket