BCC Cassa Rurale ancora Main Sponsor di Treviglio

Sarà ancora BCC Treviglio!

La BCC Cassa Rurale di Treviglio sarà il main sponsor anche per la prossima stagione sportiva. La Blu Basket Treviglio e lo storico Istituto di credito hanno, infatti, rinnovato la partnership che confermerà la BCC come Title Sponsor sin dal prossimo raduno.

La positiva notizia è stata accolta con soddisfazione dall’entourage della Blu Basket che potrà così programmare con serenità la ripresa delle attività sportive. L’accordo ha un importante valore sociale ed economico. Dopo un lungo lockdown e la drammatica emergenza sanitaria che ha così duramente colpito il nostro territorio, quello della BCC è un segnale forte e tangibile.

La partnership conferma quanto l’Istituto di Credito creda fortemente nel progetto Blu Basket, ne condivida i valori e, soprattutto, quanto lo sport possa essere il simbolo della ripresa.

Il Presidente della Bcc, Giovanni Grazioli, ha commentato l’accordo con il consueto entusiasmo: “Esprimo la soddisfazione mia personale e del CdA per essere giunti al rinnovo dell’accordo. Ci è dispiaciuto molto lasciare incompiuta la scorsa stagione e ci sembrava doveroso continuare il cammino intrapreso, al tempo stesso volevamo confermare la fiducia nell’operato della società e la soddisfazione per i risultati ottenuti sia sul piano sportivo che nell’affiancamento dei due marchi. Il nostro obiettivo è unire sempre di più i due brand e lavorare insieme sul territorio nei rispettivi ambiti operativi”.

Ovvia soddisfazione anche in casa Blu Basket, il Presidente Gianfranco Testa: “Avremo ancora l’onore di identificarci con il nome BCC portando con orgoglio il loro marchio sulle nostre maglie in tutta Italia. Un ringraziamento particolare al Presidente Giovanni Grazioli, attento al sostegno anche delle attività sociali e sportive del territorio. Di fatto con Bcc diamo continuità al nostro progetto di crescita partito e condiviso lo scorso anno con la speranza che si protragga a lungo. In questo clima d’incertezza il presidente Grazioli e il suo staff danno un bel messaggio di positività e voglia di andare avanti che siamo sicuri verrà colto da tutti i nostri sponsor, sia quelli già legati a noi, sia a tutti i nuovi che vorranno essere partecipi della nostra avventura”.

Uff.Stampa BCC Treviglio