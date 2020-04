Bergamo: Luigi Sergio vince il contest #SfidaLeggendeLNP

Al termine di un bel duello, il pubblico social ha emesso il suo verdetto: Luigi Sergio è la Leggenda giallonera. Nelle 48 ore di voto, l’ex capitano di Bergamo ha totalizzato 1071 voti, il 65,23% delle quasi 1650 preferenze, staccando in maniera netta il suo “avversario”, Darryl Joshua Jackson.

Sergio, 72 presenze in due stagioni sotto le Mura, ha concluso nel migliore dei modi il suo percorso, che l’ha visto sconfiggere virtualmente Mario José Ghersetti negli ottavi di finale, Ruben Zugno nei quarti di finale e Terrence Roderick in una semifinale che ha fatto registrare il record di voti dell’intero contest (quasi 2300).

Sempre apprezzato per il suo impegno e la sua lealtà, uomo squadra preziosissimo per il raggiungimento della salvezza nella stagione 2017-18 e nella straordinaria stagione 2018-19 – in cui è stato Capitano – Sergio ha conquistato il popolo bergamasco, e ora rappresenterà i colori gialloneri nella Fase Nazionale, che scatterà ad inizio maggio.

Vittorio Milesi

Ufficio Stampa