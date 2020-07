Bertram Yachts Derthona si separa dal DS Davide Parente

Bertram Yachts Derthona saluta Davide Parente, che nella stagione 2019/20 ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo del Club.

Arrivato a Tortona nell’estate del 2019, Parente ha fatto parte dello staff che ha conquistato la Supercoppa LNP 2019 Old Wild West in seguito al successo arrivato per 84-81 nella finale contro la Reale Mutua Torino, disputata il 28 settembre 2019 al PalaLido Allianz Cloud di Milano.

Il Club intende ringraziare Davide per la serietà, la professionalità e le qualità umane mostrate nel corso della sua annata in bianconero e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Ufficio Comunicazione Derthona Basket