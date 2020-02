Biella-Scafati e Bergamo-Orlandina rinviate a data da destinarsi

Edilnol Pallacanestro Biella comunica a tutti i suoi tifosi il rinvio a data da destinarsi del match tra i rossoblù di coach Paolo Galbiati e la Givova Scafati, gara inizialmente in programma martedì 25 febbraio alle ore 20.30.

La decisione, appena comunicata da LNP, si è resa necessaria a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Orlandina Basket comunica che la gara Bergamo-Orlandina, in programma il 25 febbraio, è stata rinviata a data da destinarsi, a seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive in programma in Lombardia e Veneto.

Fonte: Gli uffici stampa