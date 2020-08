Consiglio Federale FIP: salta (ancora) Caserta, ripescata Cento!

Si è da poco concluso il Consiglio Federale FIP che ha deciso l’esclusione di Caserta per la terza volta dopo il ’98 ed il 2017. Al suo posto ripescata la Benedetto XIV Cento!

Ci sarà quindi un girone dispari, in quanto tra queste c’è anche la discesa in A2 di Pistoia e le due autoretrocessioni di Agrigento ed Imola in B. Non sono state accolte le richieste di Pallacanestro Avellino e Salerno.

A riportare queste notizie Mario Canfora de La Gazzetta dello Sport, a breve il comunicato ufficiale FIP.