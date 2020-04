Derthona, il vincitore della #SfidaLeggendeLNP è Roberto Tava

Si è conclusa nella mattinata di oggi la finale della #SfidaLeggendeLNP, contesto promosso da Lega Nazionale Pallacanestro volto a eleggere, tra i sedici partecipanti scelti dalle squadre che hanno aderito all’iniziativa, la Leggenda del Club.

L’atto conclusivo in casa Bertram Yachts Derthona ha visto sfidarsi Roberto Tava e Paolo De Ros, due tra i giocatori più rappresentativi della storia della società che sono arrivati alla finale dopo avere avuto la meglio, rispettivamente, di Andrea Moncalvi, Gianni Cermelli e Luca Garri (Tava) e Marco Ghisolfi, Enrico Marina e Petar Naumoski (De Ros) nei turni precedenti del torneo.

Protagonisti di questa finale sono stati anche i tifosi del Derthona Basket che, attraverso i canali social (Facebook, Twitter e Instagram) e il sito ufficiale del Club (www.derthonabasket.it) hanno partecipato con grande entusiasmo al momento decisivo del contest organizzato da LNP. Sono stati infatti quasi quattromila i voti complessivi registrati per la finale, rivelatasi un testa a testa deciso solo per poche decine di voti.

A imporsi, allo scadere delle 48 ore della sfida, è stato Roberto Tava che ha ottenuto il 52% delle preferenze espresse dai fan sulle varie piattaforme di voto, mentre Paolo De

Ros si è fermato al 48% dei voti complessivi. Per tutta la durata delle votazioni la finale è stata bellissima ed equilibrata e si è decisa poi nella giornata odierna in favore di Tava, che diventa così il vincitore del tabellone di Bertram Yachts Derthona della #SfidaLeggendeLNP.

A partire dal mese di maggio, Roberto Tava competerà con gli altri campioni dei tabelloni della #SfidaLeggendeLNP nella fase nazionale del contest curata direttamente da LNP. Sui canali di comunicazione di Bertram Yachts Derthona verranno diffusi i dettagli e le modalità di voto delle sfide in cui sarà impegnato Roberto Tava nella seconda parte del torneo.

Il messaggio di Paolo De Ros per Roberto Tava, vincitore della #SfidaLeggendeLNP

Una finale bellissima, tra due dei giocatori che hanno contribuito alla crescita del Derthona nel corso degli anni e che, ancora oggi, fanno parte del Club e alimentano la passione e l’ambizione dei Leoni, diventati una delle realtà più solide dell’intero campionato di Serie A2 Old Wild West.

A trionfare, per poche decine di voti, è stato Roberto Tava, capace di imporsi su Paolo De Ros al termine di una sfida equilibrata per tutte le sue 48 ore. Il finalista del contest promosso da Lega Nazionale Pallacanestro ha quindi voluto lasciare un messaggio al termine della votazione: ʺRingrazio tutte le persone che hanno deciso di votare per me – afferma Paolo De Ros – nel corso di questa finale. Mi complimento e mando un grande abbraccio a Roberto, che ha vinto la finale. Invito tutti i tifosi, ora, a votarlo nella fase successiva, in modo ancora più numeroso. In questo modo, tutti insieme, potremo tenere alto il nome del Derthona a livello nazionaleʺ.

–

Uff stampa Derthona Basket