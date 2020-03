Novipiù Casale Monferrato comunica che i giocatori Chris Roberts e DeShawn Sims – in accordo con la società – sono stati autorizzati a rientrare negli Stati Uniti per essere vicini alle loro famiglie in questo periodo di incertezza e difficoltà dovuto all’emergenza COVID-19, in attesa di ulteriori sviluppi relativamente alla ripresa della nostra attività agonistica.

FONTE: Area Comunicazione A.S. Junior Casale