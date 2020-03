Eurobasket Roma, chiesto il rinvio del match contro Napoli

Eurobasket Roma rende noto che nella mattinata odierna è stata fatta richiesta alla società Napoli Basket di rinviare la partita di domani in programma alle ore 18:00: la società partenopea, sostenendo che ci fossero altresì tutte le condizioni per disputare la gara, ha declinato la proposta di rinvio.

Ma, con il susseguirsi degli eventi della giornata odierna, Eurobasket Roma comunica che:

– in seguito al DPCM del 4 marzo e all’aggravarsi della situazione nazionale legata alla diffusione del Covid-19, cui si sono aggiunte nelle ultime ore le notizie relative alle pesanti restrizioni per la regione Lombardia e per le 11 province annesse;

– ritenendo la salute e la sicurezza dei propri tesserati (atleti, allenatori, dirigenti) di primaria importanza, specialmente rispetto ad una partita di campionato, e volendo ad ogni costo tutelare, in questo momento di estrema incertezza, la salute degli arbitri (che come le squadre rischiano la propria incolumità spostandosi per la Nazione, provenendo da varie Regioni), degli ufficiali di campo, dei tesserati di Napoli Basket e di tutti gli addetti ai lavori legati alle manifestazioni sportive della Federazione Italiana Pallacanestro;

– sulla scia delle dichiarazioni di coach Sacripanti diramate a mezzo stampa nel pomeriggio di oggi, in cui veniva evidenziato come la sospensione del campionato sarebbe dovuta essere la scelta più giusta da prendere, concetto ampiamente condiviso dalla dirigenza di Eurobasket Roma

è stata inoltrata in via ufficiale la richiesta al Settore Agonistico della FIP e alla società Napoli Basket di rinviare a data da destinarsi la gara di domani Napoli Basket-Eurobasket Roma.

Ufficio Stampa Eurobasket Roma