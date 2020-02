Eurobasket, Steve Taylor sospeso per motivi disciplinari

Eurobasket Roma comunica di aver sospeso in via cautelare il proprio tesserato Steve Taylor Jr.

La condotta tenuta dall’atleta, che non soltanto viola gli impegni contrattuali assunti ma soprattutto si rivela non consona all’etica sportiva e ai valori che, da sempre, contraddistinguono il sodalizio di Via dell’Arcadia, ha obbligato la società ad adottare tale provvedimento.

Il club si riserva ogni più opportuna azione a tutela dei propri diritti, anche di immagine, nelle sedi competenti.

