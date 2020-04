Gevi Napoli, Mirenghi: “In attesa del Consiglio Federale previsto per il 15 aprile”

Antonio Mirenghi, GM della GeVi Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Il 15 Aprile ci sarà il Consiglio Federale a Roma che ci darà modo di avere la situazione più chiara per il futuro. La soluzione migliore credo sia bloccare i campionati e dare modo a tutte le società di programmare al meglio la prossima stagione. E’ un momento difficile per la nazione e in particolare per tutte le aziende. C’è la possibilità che qualche club tra Serie A1 e A2 possa non iscriversi o autoretrocedersi. La nostra proprietà è ambiziosa e la volontà di arrivare in A1 resta comunque tale, ma credo che al momento sia opportuno restare con i piedi per terra ed evitare salti nel buio. Intanto a mezzanotte è partito il contest ‘Leggende – La Sfida’ che decreterà il miglior giocatore della storia del Napoli Basket tra i 16 selezionati. Si tratta di un’iniziativa che sta riscuotendo grande successo sui nostri canali social con tantissimi voti espressi su Facebook ed Instagram”.

–

Ufficio Comunicazione Napoli Basket