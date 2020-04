Gianluca Basile è la leggenda dell’Orlandina

Vince la sfida Gianluca Basile! Colui che non solo ci ha fatto emozionare sul parquet, ma che ha fatto di Capo d’Orlando la sua casa, al termine di una carriera costellata di vittorie. Con il suo “tiro ignorante” ha vinto 2 campionati italia, due spagnoli, un’Eurolega e 3 Copa del Rey. Con la Nazionale protagonista di un oro agli Europei del ’99, un argento olimpico nel 2004 e di un bronzo agli Europei del 2003, prima di chiudere la carriera riportando l’Orlandina in Serie A e mantenendo la categoria per due stagioni. Menzione d’onore ovviamente per Gianmarco Pozzecco, in una finale che ha visto contrapposto l’olimpo del basket italiano degli ultimi 25 anni.

Si conclude con questa spettacolare vittoria il contest social che ha accompagnato la nostra quarantena causata dal Covid-19. Adesso la palla passa ad @Lnp per una nuova sfida che vi porterà ad eleggere la LeggendaLNP.

Uff stampa Orlandina Basket