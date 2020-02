La GeVi Napoli incontra le scuole. Il GM Mirenghi: “Contro Biella vogliamo un PalaBarbuto pieno”

Antonio Mirenghi, GM della Gevi Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Abbiamo seguito a lungo Janelidze e siamo soddisfatti della buona riuscita dell’operazione grazie alla disponibilità della proprietà che già ha chiuso un colpo importante poche settimane fa come Antonio Iannuzzi. La squadra deve continuare sulla strada intrapresa nonostante la sfida durissima che ci attende con Biella. Domenica abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi al PalaBarbuto perchè la nostra casa ha già dimostrato di essere importante per raggiungere i nostri obiettivi”.

Intanto questa mattina una delegazione della Gevi Napoli composta da Guarino, Chessa, Monaldi e Sandri, insieme al TM Alessandro Di Fede, ha fatto visita agli istituti scolastici Caccioppoli e Livatino per incontrare gli studenti nell’ambito delle iniziative organizzate dal club con il Comune di Napoli assessorato all’istruzione, in vista della match Italia-Russia del 20 febbraio al PalaBarbuto. Una rappresentanza dei due istituti, inoltre, sarà presente domenica al PalaBarbuto per il match Napoli-Biella.

FONTE: Uff. Comunicazione Napoli Basket