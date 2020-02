Latina, scrimmage positivo con la Virtus Roma

Nel pomeriggio di oggi, sul parquet del Centro Sportivo Tellene, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha disputato uno a porte chiuse con la formazione capitolina della Virtus Roma.

Per i nerazzurri si è trattato di un ottimo allenamento, che ha permesso allo staff tecnico di far provare gli schemi di gioco al nuovo arrivato Gaines e anche di mantenere un alto livello di intensità per tutta la durata dello scrimmage.

Le due squadre si sono affrontate disputando quattro quarti da dieci minuti ognuno (senza punteggio) con l’ausilio di una coppia arbitrale, in modo da simulare al meglio le situazioni che possono presentarsi in partita anche relativamente alla gestione dei falli.

Per il team nerazzurro, che domenica riceverà al PalaBianchini l’ostica compagine piemontese della Bertram Tortona, il test con la Virtus Roma è stato decisamente importante sia dal punto di vista fisico, che a livello di concentrazione.

Donatella Schirra

Ufficio Stampa

Benacquista Assicurazioni Latina Basket