Leggende, da lunedì 1 giugno scatta la nuova sfida: si vota per gli allenatori che hanno fatto la storia dei Club!

Lega Nazionale Pallacanestro, con la fondamentale collaborazione dei Club del campionato di Serie A2 Old Wild West e delle loro Aree Comunicazione, lancia la seconda fase dell’iniziativa “Leggende” (#SfidaCoachLNP). Stavolta riservata agli allenatori.

Come già avvenuto con i giocatori, nella prima fase, coordinata dai singoli Club che hanno aderito alla sfida, gli appassionati potranno votare i propri allenatori preferiti di tutti i tempi, all’interno del gruppo dei selezionati dal Club stesso. Nella seconda, la sfida diventerà nazionale, con “in campo” i tecnici vincitori di ogni singolo Club, che a quel punto si sfideranno per il titolo nazionale.

LA LISTA – I Club che partecipano al contest

Fortitudo Agrigento, Bergamo Basket, Pallacanestro Biella, Orlandina Capo d’Orlando, Junior Libertas Casale Monferrato, Kleb Basket Ferrara, Pallacanestro Forlì 2.015, Andrea Costa Imola, Urania Milano, Poderosa Montegranaro, Napoli Basket, Pallacanestro Orzinuovi, NPC Rieti, Roseto Sharks, Cestistica San Severo, Scafati Basket, Derthona Basket Tortona, Pallacanestro Trapani, Blu Basket Treviglio, Scaligera Verona,

PRIMA FASE – Le Leggende dei Club

Ogni singolo Club identifica gli allenatori che hanno contribuito a scriverne la storia, di ogni categoria, di ogni campionato. Disposti in un tabellone che, attraverso sfide dirette con votazione attraverso i canali social ufficiali che ogni Club indicherà, porterà al termine dei tre turni previsti (quarti, semifinali, finale) all’elezione dell’allenatore “Leggenda”.

SECONDA FASE – La sfida tra le Leggende

Nella seconda fase, coordinata da LNP, le “Leggende” della panchina risultate vincitrici di ognuno dei Club partecipanti all’iniziativa si sfideranno tra di loro, passando dal tabellone “locale” a quello “nazionale”. Per arrivare, dal 15 giugno avanti, ad eleggere, turno dopo turno, fino alla finale, la “Leggenda tra le Leggende”. Nome che sarà noto il 7 luglio.

IL CALENDARIO – Dall’1 giugno si gioca tutti i giorni

Per la prima fase, quella che eleggerà l’allenatore “Leggenda” di ogni singolo Club, a partire da lunedì 1 giugno ogni giorno si terrà una sfida: che al termine delle 24 ore a disposizione promuoverà il tecnico più votato al turno successivo. Si potrà esprimere la propria preferenza 1 sola volta per ogni sfida. Per le modalità di voto seguite i canali ufficiali del vostro Club di riferimento. Il 12 giugno, ultimo giorno valido per nominare il vostro preferito tra i due finalisti, conosceremo i nomi degli allenatori “Leggende” dei Club. Dalla seconda metà di giugno, si passerà alla fase nazionale, con le sfide tra le “Leggende” che andranno a rappresentare ogni singolo Club.

#SfidaCoachLNP – #LaNostraPassione – #SerieA2OldWildWest

Bologna, 27 maggio 2020