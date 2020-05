Leggende LNP, da martedì i quarti. E solo… derby!

Lega Nazionale Pallacanestro comunica il calendario di gioco di “Leggende”, legato allo svolgimento dei quarti

di finale della fase nazionale. Cui prendono parte i “magnifici 8” risultati vincitori negli ottavi. Al ritmo di una

sfida al giorno, i quarti scattano domani, martedì 12, alle ore 12.00.

LA CURIOSITÀ: 4 SFIDE, 4 DERBY!

Il primo è un derby siciliano, in rappresentanza di Capo d’Orlando ed Agrigento; poi avremo altri due derby del

sud, con Scafati-San Severo e Napoli-Trapani. Me è un derby anche l’ultimo quarto, l’unico del centro-nord,

perché quella tra Forlì ed Imola è storicamente una delle sfide più sentite in ambito territoriale.

QUARTI DI FINALE – ABBINAMENTI E CALENDARIO

Martedì 12 maggio

Ore 12.00 – CAPO D’ORLANDO/Gianluca Basile – AGRIGENTO/Albano Chiarastella

Mercoledì 13 maggio

Ore 12.00 – NAPOLI/Lynn Greer – TRAPANI/Francesco Mannella

Giovedì 14 maggio

Ore 12.00 – SCAFATI/Pino Corvo – SAN SEVERO/Mario Del Vicario

Venerdì 15 maggio

Ore 12.00 – FORLÌ/Rod Griffin – IMOLA/Vincenzo Esposito

LA FORMULA

Esauriti primo turno ed ottavi di finale, si passa ora ai quarti, con le sfide in calendario tra martedì 12 e sabato

16. Seguiranno semifinali (18-22 maggio) e la Finale: che avrà inizio il 24 maggio, per conoscere il 26 il volto

della “Leggenda tra le Leggende”. Attenzione al calendario di gioco, per sapere quando la vostra Leggenda

andrà in sfida.

COME VOTARE

Anche per il turno dei quarti ci saranno sempre 24 ore per esprimere il proprio voto. Si vota solo sui canali

ufficiali LNP: indicando la propria preferenza nel post del sondaggio sulla pagina Facebook, oppure sul profilo

Instagram (NOTA: non sono validi i voti espressi sulla pagina dei messaggi di Facebook).

–

Uff stampa LNP