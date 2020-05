Leggende LNP, la finalissima sarà tra Pino Corvo e Francesco Mannella

Sarà quella tra Francesco Mannella, in rappresentanza di Trapani, e Pino Corvo, per Scafati, la finale di

Leggende. È questo l’esito delle due semifinali, che hanno raccolto complessivamente un totale di oltre 29.000

voti raccolti sui canali ufficiali LNP di Facebook ed Instagram. La media voti per singola sfida, che era stata di

3.753 per gli ottavi e di 7.355 nei quarti, è ulteriormente salita a 14.500 per le semifinali. Per le quali Facebook

che ha raccolto circa il 71% dei voti, mentre da Instagram è confluito il 29%.

SEMIFINALI – I RISULTATI

Ecco il dettaglio delle votazioni avvenute per le semifinali. La percentuale indicata rappresenta quella scaturita

dalla somma dei voti raccolti sulle due piattaforme LNP utilizzate per esprimere la propria preferenza, Instagram

e la pagina ufficiale di Facebook.

La sfida più votata è stata quella tra Francesco Mannella e Gianluca Basile che ha raccolto oltre 16.400 voti;

quella tra Pino Corvo e Rod Griffin è arrivata oltre 12.700.

TRAPANI/Francesco Mannella 64% – CAPO D’ORLANDO/Gianluca Basile 36%

SCAFATI/Pino Corvo 58% – FORLI’/Rod Griffin 42%

LA FORMULA

La finale scatta domenica 24 maggio alle ore 12.00. E come era già stato per il turno di semifinale, sia nella fase

per Club che in quella nazionale, ci saranno ancora 48 ore di tempo per votare il proprio giocatore preferito.

Martedì 26, alle ore 12.00, conosceremo il nome della “Leggenda tra le Leggende”.

COME VOTARE

Si vota solo sui canali ufficiali LNP: per essere validi i voti debbono essere espressi nel post del sondaggio sulla

pagina Facebook e sul profilo Instagram. (NOTA: NON valgono i voti espressi sulla pagina messaggi di

Facebook).

–

Uff stampa LNP